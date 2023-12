Insólito: El restaurante en el que pagas para recibir cachetadas (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Si bien algunas acciones “locas” de los seres humanos pueden justificarse como simples búsquedas de anécdotas, hay otras que parecen innecesarias. En ese sentido, se difundió una insólita competencia en un restaurante en la que hombres y mujeres se someten a recibir cachetazos por mero placer.

Por: Crónica

En los últimos años, las redes popularizaron una peculiar competencia llamada “Power Slap” o “Slap Fight”, que consiste en que dos personas, hombres o mujeres, se turnan para darse “tortazos” con el objetivo de derribar al contrincante y ganar. Esto, que inicialmente podría considerarse una actividad informal, evolucionó hasta alcanzar un nivel profesional, llegando incluso a ser organizada por la UFC.

Si bien muchas personas, o tal vez grupos de amigos lo hacen por pura diversión, lo “loco” es que ahora un restaurante llevó más allá al ofrecerlo como servicio, por lo que la afición por estos duelos parece seguir evolucionando.

This is Shachihokoya – a restaurant in Nagoya – where you can buy a menu item called 'Nagoya Lady's Slap' for 300 yen pic.twitter.com/19qPM1Ohac

— Bangkok Lad (@bangkoklad) November 29, 2023