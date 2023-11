La tragedia de la familia Munder, liberada por Hamás: dos abuelos, madre e hijo secuestrados y un hermano asesinado

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las imágenes revelan que no todos los miembros de la familia tomados como rehenes estaban retenidos juntos en Gaza y no necesariamente conocían el destino de los demás.

La abuela Ruti junto a su hija Keren y su nieto Ohad fueron secuestrados en 7 de octubre, ahora liberados desconocen el paradero del abuelo Avraham.

Por Time of Israel

Traducción libre de lapatilla.com

Ruti Munder, que fue liberada del cautiverio de Hamás después de 49 días, relató que se enteró de que su hijo Roy fue asesinado durante la masacre de Hamás del 7 de octubre mientras escuchaba la radio.

La familia Munder aprobó la divulgación de la imágenes a la prensa muestran a Ruti Munder, de 78 años, abrazando a su familia y diciendo que está bien pero que sabe que Roy fue asesinado durante el ataque por escuchar la radio, pero que no estaba segura de cómo fue asesinado.

Keren Munder, released last night from Hamas captivity, finds out that her 78-year-old father is still held hostage in Gaza: "So he wasn't murdered."

The family says they heard on the radio in Gaza that Keren's brother, Roi, was killed on October 7. https://t.co/eyr9nYk2UD

— Amy Spiro (@AmySpiro) November 25, 2023