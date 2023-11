Netanyahu supervisa la liberación de los rehenes israelíes desde el cuartel general del Ejército

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se encuentran en la base de Kirya en Tel Aviv, cuartel general del Ejército israeli, para supervisar la liberación de los 13 rehenes israelíes, que se espera que salgan junto con 12 secuestrados tailandeses de forma inminente.

“El primer ministro y el ministro de Defensa seguirán de cerca la gestión de la operación para traer de vuelta al país a los israelíes liberados del cautiverio de Hamás”, informó el gobierno en un comunicado.

En un canje por 39 presos palestinos, se espera que hoy sean entregados 13 rehenes israelíes, que según medios hebreos ya están en poder de la Cruz Roja en su traslado al cruce de Rafah, que conecta el sur de la Franja con Egipto.

Statement from the Israeli PMO:

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant to Monitor the Operation from the 'Kirya' in Tel Aviv

During the operation, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant will be at the IDF Operations…

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 24, 2023