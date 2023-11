Presos del Centro Policial Guaiparo en San Félix no fueron trasladados a otros recintos carcelarios

El piquete de la policía se mantenía a pocos metros de la entrada del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, perteneciente a la Policía del Estado Bolívar (PEB). Desde ese punto era difícil ver lo que sucedía en el lugar. Tocó bordear el centro de detención preventiva, que alberga a 762 privados de libertad, pasar por una zona boscosa y un camino de tierra para a través de una cerca ver un poco lo que ocurría dentro del recinto.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

Los privados de libertad estaban en filas y uniformados. Los funcionarios policiales repetían una y otra vez que nos alejáramos de la cerca. “No importa si son prensa, deben alejarse de la cerca”. Mientras que ni el implacable sol hizo que los parientes de los detenidos se movieran de sus lugares, a la espera de respuestas, pero sobre todo de que no se materializara el traslado a otros centros.

Según lo relatado por las familias, el despliegue inició la noche de este 19 de noviembre, pero no fue hasta la madrugada de este 20 de noviembre, que entraron al lugar, que no es una cárcel ni tampoco pertenece al sistema penitenciario, pero que desde hace muchos años este centro de detención preventiva funge como una prisión, ya que alberga a 762 detenidos.

Por su parte, fuentes oficiales señalaron que este fue un procedimiento planificado y autorizado por el Ministerio del Interior y Justicia, enmarcado en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que se ha aplicado en cárceles como el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, en el estado Aragua; la Penitenciaría Gran Cacique Guaicaipuro conocido como Tocuyito, en Carabobo; el penal José Antonio Anzoátegui conocido como Puente Ayala; el Internado Judicial de Monagas, La Pica; el Internado Judicial Ciudad Bolívar; el Internado Judicial de Trujillo, y cárcel La Cuarta de San Felipe, en Yaracuy.

El CCP Guaiparo sería el primer centro de detención preventiva en el que se lleva a cabo el operativo “Teníamos sospechas de que se pudiera dar aquí, porque ya habían intervenido varios penales. Yo soy de Upata, y me vine a las 2:00 de la tarde del domingo, porque ya sabía lo que se venía como quien dice. Desde ayer empezamos este guerreo, porque no queremos que nos trasladen a nuestros familiares y porque hemos visto a los que han trasladado en otros lados, están pasando más trabajo, y no tanto ellos, sino nosotros como familiares”, expresó Amparo Guillén.

La mujer sumó que “tú sabes cómo está la situación ahorita, de broma venimos para acá a San Félix, imagínate a esos otros lados”. Ella vive a más de 50 kilómetros del centro de reclusión.

Hacen maromas

“Es duro como familiar, a veces hay que quitarse el pan de la boca o partirlo a la mitad, porque ustedes saben la situación que estamos viviendo como venezolanos. Yo sí te confieso que yo guerreo, no tengo un trabajo fijo, dependo de una venta informal que tengo en mi casa de tetas de aceite, etc., y nada tengo que moverme en cola. Si me la dan en una gandola, exponiéndonos a todo, porque los venezolanos estamos es sobreviviendo”, sumó Amparo.

Aunque los presos no están en una cárcel, el temor es igual al de los familiares de Vista Hermosa, cuando se realizó la intervención. En el caso de CCP Guaiparo, fue realizado por autoridades regionales.

Urbana Peña dijo que la “intervención” se debió a “una mala información. Hubo gente que se puso a decir que ahí cobraban, extorsionaban, pero eso no es así”.

“Este centro es el mejor, porque hace años cayó preso un familiar en este centro, y como está ahorita no es ni la cuarta parte de cómo era en ese entonces. Yo quedé sorprendida, porque hay casas allá afuera, que no tienen el mantenimiento e higiene que tienen aquí en CCP Guaiparo. Es uno de los mejores centros, en orden, limpieza, hasta les exigen a los presos estar bien bañados”, agregó Peña.

Según los entrevistados, “aquí no se aplica eso de la ‘causa’ (dinero semanal que exigen a los familiares de los presos). Solo se entrega una colaboración para el mantenimiento, los productos de limpieza y esas cosas”.

Fuentes oficiales señalaron al equipo reporteril de lapatilla.com que se trató de una requisa corporal y a la infraestructura, donde incautaron: un revólver marca Smith & Wesson, Cal. 38, 300 gramos de presunta marihuana, 8 municiones de diferentes calibres, 36 armas blancas, un radio portátil, un soplete, una computadora de mesa, una impresora, dos router de internet, dos teléfonos celulares, cinco perros y varios fármacos de tenencia prohibida.

De poco en poco

Otra de las entrevistadas señaló que ella se las ingenia para poder trasladarse desde Upata a San Félix. “Antes venía semanal, pero ahora tengo que esperar que me caiga la pensión, que usted sabe es de 130 bolívares o el bono de la guerra económica”.

“Yo no pago causas. Pero, ¿qué sucede? Ahí hay cómo colaborar. Y los muchachos se prestan. Hay para barrer patios. Y adentro, los baños, todo está organizado. Por la colaboración que dan, los baños, todo está limpio. Ahí todo está limpio. Limpiecito, el patio bien barrido, todo. Es una colaboración. Pero sí te digo que cuando empecé en esto, yo pagaba era 5 dólares, pero como el hijo mío sabe de mecánica, sabe de todo, presta esa colaboración ahí adentro”, dijo la mujer de 68 años.

Se desconoce si el operativo se extenderá a otros centros de detención del estado Bolívar. En el caso de CCP Guaiparo, no se ejecutó ningún traslado y el operativo culminó pasadas las 11:00 de la mañana de este lunes 20 de noviembre.