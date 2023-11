Omar Enrique dijo que “Caracas es la ciudad más segura del mundo” y sus amigos salen sin escolta (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Al parecer, el merenguero chavista, Omar Enrique, ya no se pone sus lentes rabo de botella para salir a las calles y por eso dijo este sábado que “Caracas es la ciudad más segura del mundo”.

lapatilla.com

“Miren, les voy a dar una reflexión el día de hoy: Caracas, el día de hoy, es la ciudad más segura del mundo. Yo quiero que ustedes, con la gente que viene a Venezuela a visitarla, pregunten cómo se sienten en Caracas. Y los caraqueños, que están aquí, en esta ciudad, que digan si yo tengo razón o no”, le comentó Omar Enrique a sus seguidores en redes sociales a través de un video.

“Aquí no hay robos, aquí no hay secuestros, aquí no hay nada el día de hoy… van a decir que Omar Enrique es chavista, no, no caigan en esa güev*n*da”, insistió el cantante.

“Aquí tú puedes andar con lo que tú quieras, aquí no te pasa nada”, aseguró mientras usaba unos lentes de pasta de gruesos cristales y diversos accesorios de oro. “Tengo amigos españoles aquí que han estado toda la semana visitando Caracas, sin escoltas, sin nada, y bello, felices”.

Por último, Omar Enrique pronosticó que “me van a insultar, me van a… bueno, eso no importa, lo importante es la realidad”.