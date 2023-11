¿Usa tacones? La cruel burla de Trump y Haley sobre DeSantis que lo dejó en evidencia

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

La carrera presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024 se ha visto envuelta en una controversia inusual en los últimos días, ya que los candidatos Donald Trump y Nikki Haley han criticado a su rival republicano, Ron DeSantis, acusándolo de aumentar artificialmente su altura usando supuestamente unos zapatos con tacones.

En una entrevista reciente, Charlamagne tha God, presentador invitado de “The Daily Show”, le preguntó a Nikki Haley si consideraba usar tacones para competir con DeSantis en el próximo tercer debate republicano en Miami, según recogió el New York Post. Haley respondió de manera enigmática, insinuando que podría considerar esta opción.

“No sé. Tendremos que resolverlo”, respondió Haley. “Puedo decirles que siempre he hablado de mis tacones altos. Nunca se lo he ocultado a nadie. Siempre he dicho: ‘No los uses si no puedes correr con ellos’, así que veremos si él puede correr con ellos“.

Trump aprovecha la polémica

La polémica se inició a principios de octubre cuando Donald Trump publicó una imagen tríptica de DeSantis y su calzado, según el Post. De esta manera sugirió que el gobernador podría estar utilizando tacones ocultos. Esta provocación ha generado comentarios y burlas en las redes sociales.

“Dime que no lleva tacones ocultos”, decía la leyenda de la imagen compartida por el expresidente en su red Truth Social.

