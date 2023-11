Insólito VIDEO: Mujer en chancletas provocó caos en la pista de un aeropuerto al tratar de abordar un avión

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una mujer en Australia fue arrestada por haber entrado en la pista del Aeropuerto de Canberra para tratar de abordar un vuelo que había, al parecer, perdido.

Por: RCN Radio

El hecho se presentó el pasado 1 de noviembre sobre las 7 de la noche, cuando quedó registrado en video el momento en el que la mujer se acerca a la cabina del avión en medio de la pista, esperando a que la vean desde la cabina del avión.

El video se ha vuelto viral en redes sociales, además del hecho de que irrumpió en la pista del aeropuerto, porque lo hizo en chanclas, algo que ha causado bastante gracia ente los internautas.

De acuerdo a diferentes testimonios, la mujer parecía estar haciendo señas como si estuviera saludando, luego de haber llegado tarde a su vuelo.

Para muchos, este fue un acto descabellado, tanto así que entre las personas que la vieron llegar detallaron el momento en el que la mujer había pasado corriendo por la seguridad del aeropuerto para pasar de inmediato a la pista para alcanzar el avión de QantasLink que iba rumbo a Adelaida.

Well, that's one way to walk the runway. ?

A woman has been arrested following a bizarre security breach at Canberra Airport around 7.30pm last night.#9News pic.twitter.com/ylC7VFgUY2

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 2, 2023