“Friends” perdió a uno de sus seis amigos con la muerte de Matthew Perry

El actor estadounidense Matthew Perry, que ganó popularidad por interpretar a Chandler Bing en la serie “Friends“, el más gracioso de este grupo de amigos que se coló en las televisiones de todo el mundo entre 1994 y 2004, murió este sábado en su residencia de Los Ángeles, según medios locales.

El periódico Los Angeles Times señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi y que no había señales de ningún hecho delictivo.

Perry participó en los más de 200 episodios junto con el resto de “amigos”, interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que vivían en el barrio neoyorquino de West Village.

Pese a que en la vida real Perry era considerado un “sex symbol, en la pequeña pantalla encarnaba a un gerente de adquisiciones de IT, en la especialización de análisis estadístico y reconfiguración de datos al que le costaba encontrar una novia, sobre todo, en comparación con su compañero de piso, Joey Tribbiani (encarnado por LeBlanc).

El elenco de la serie siempre destacó que eran muy buenos amigos también cuando las cámaras estaban apagadas y fue pionero al convencer al estudio para que les pagase a todos el mismo sueldo.

Según la prensa especializada, las seis estrellas se llevaron en las últimas temporadas un millón de dólares por episodio, lo que convirtió al elenco en los actores de televisión mejor pagados en esa época.

A la vez que hacía reír a la audiencia de “Friends”, Perry se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol, como relató en 2022 en su libro “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”.

En su obra, además, escribió que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que solo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su adicción.

Del tenis a ser una estrella de Hollywood

Perry, hijo de una periodista canadiense y un actor estadounidense, nació en Massachusetts (EE. UU), pero creció en Ottawa, Ontario, donde se convirtió en uno de los tenistas juveniles mejor clasificados de Canadá, según su biografía en IMDb.

Con 15 años se mudó a Los Ángeles, donde empezó a actuar en el teatro de su escuela y presentarse a audiciones.

Consiguió su primer papel destacado en la serie “Boys Will Be Boys” (1987), donde interpretaba la versión joven de Kiel Martin, ambos encarnaban a Charles Russell.

También actuó en “Fools Rush In” (1997), “A Night in the Life of Jimmy Reardon” (1988), “She’s Out of Control” (1989) y “Parallel Lives” (1994), entre otros trabajos.

Una vez que consiguió el éxito con “Friends”, logró otro de sus triunfos en la gran pantalla, junto con Bruce Willis, en la comedia “The Whole Nine Yards” (2000), donde interpretó al vecino de un sicario. EFE