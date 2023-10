La historia de “El príncipe verde”, el hijo de uno de los fundadores de Hamás que se convirtió en informante de Israel

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Podría haber sido un héroe y hacer que mi gente se sintiera orgullosa de mí. Sabía qué tipo de héroe estaban buscando: un luchador que dedicara su vida y su familia a la causa de una nación. Incluso si me hubieran matado, habrían contado mi historia a las generaciones venideras y habrían estado orgullosos de mí para siempre, pero en realidad, no habría sido un gran héroe. En cambio, me convertí en un traidor a los ojos de mi pueblo”.

Por infobae.com

Mosab Hassan Yousef es el hijo mayor de uno de los siete fundadores de Hamas, Hassan Yousef, que fue una figura destacada durante la Segunda Intifada palestina y sigue siendo un líder clave del grupo en Cisjordania.

En su libro publicado en el 2010, titulado Hijo de Hamas, Mosab cuenta cómo pasó de idolatrar y servir durante varios años como estrecho colaborador de su padre, a proporcionar información clave que ayudó a Israel a frustrar atentados suicidas y otros ataques. Durante casi una década, trabajó como informante para Israel, operando en altos niveles dentro del propio Hamas. Nadie en la organización terrorista lo sabía, hasta que publicó su libro.

“Aunque una vez les traje orgullo, ahora sólo les traigo vergüenza”, dice en la introducción a su familia. “Aunque una vez fui el príncipe real, ahora soy un extraño en un país extranjero que lucha contra el enemigo de la soledad y la oscuridad. Sé que me ven como un traidor; por favor, comprendan que no fue a ustedes a quienes elegí traicionar, sino a su comprensión de lo que significa ser un héroe”.

Mosab nació en el pueblo de Ramallah, en Cisjordania, y formo parte de una de las familias islámicas más religiosas de Medio Oriente. El más grande de nueve hijos, antes de cumplir la mayoría de edad vio cosas que nadie debería ver jamás: pobreza abyecta, abuso de poder, tortura y muerte. Fue testigo de los tratos entre bastidores de los principales líderes de Oriente Medio que aparecen hace años en los titulares de todo el mundo. Los niveles más altos de Hamas confiaban en él y participó en la llamada Intifada: “Me mantuvieron cautivo en las entrañas de la prisión más temida de Israel. Y como verán, tomé decisiones que me convirtieron en un traidor a los ojos de las personas que amo”.

Es que Mosab fue encarcelado en 1996 por los israelíes cuando todavía ni había terminado el colegio, y vivió bajo las rejas en un ala penitenciaria controlada por Hamas. Allí presenció cómo Hamas torturaba y asesinaba a cientos de prisioneros sospechosos de haber sido reclutados por el Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí. ¿Qué valores compartía con una organización que le hacía eso a sus propios miembros?

Para leer la nota completa pulse Aquí