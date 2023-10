Carlos Prosperi arremete contra Eugenio Martínez (@Puzkas) y lo tilda de “mitómano”

El dirigente Carlos Prosperi reaccionó airadamente contra el periodista Eugenio Martínez (@Puzkas) luego que este desmintiera acusaciones del candidato sobre presuntas irregularidades electorales.

A través de redes sociales, Prosperi tildó a Martínez de “mitómano” y lo acusó de falta de ética por, según él, “mentir y difamar”.

Incluso aseguró tener audios donde el analista le pedía no revelar su falta de criterios.

Martínez había revelado que AD acreditó testigos en solo el 56,23% de las mesas, en contraste con los 19.000 postulados por Vente Venezuela.

Esto llevó al dirigente adeco a atacar la credibilidad de quien cuestionó su discurso.

Tu sigues definitivamente haciendo POLÍTICA y no haces periodismo (TE FALTA MORAL Y ÉTICA) Demuestra donde apelamos ayer sábado se lo dije a la comisión @cnprimariave retrasaron el sorteo que se debió realizar el domingo pasado, tú de verdad lo qué haces es mentir..!

Tú eres un MITÓMANO..!

Que salga la @cnprimariave a decir que impugnamos el supuesto sorteo de miembros de mesas el 19Oct según tú, qué me digan si no presentamos testigos principales y suplentes en cada una de las mesas dentro del territorio nacional?

— Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) October 22, 2023