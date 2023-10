Delegado jurídico de Vente Venezuela: María Corina Machado no está inhabilitada

A pocas horas de la contienda de Primaria en Venezuela, Orlando González, delegado jurídico del partido Vente Venezuela en el estado Táchira, asegura que “María Corina Machado no está inhabilitada”. A su juicio, es improcedente por tratarse de un “falso supuesto de hecho”.

Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com

“Hay un falso supuesto de hecho de que María Corina pudo ser inhabilitada en el 2015, cuando se hace este procedimiento, no era funcionario público. Por lo tanto, la ley de la Contraloría General de la República no puede accionar contra una persona que no sea funcionario público, enfatizó el abogado tachirense.

Dijo que en ese supuesto, el lapso también está vencido, es decir, “a María Corina se le sancionó antes del 2015, el cual ella cumplió en el lapso de 12 meses y posteriormente se pretende en el 2015 endilgar unas acciones para continuar un procedimiento. Esos procedimientos sancionatorios, según la ley de Contraloría General de la República, abarca solamente una prescripción de cinco años, por lo tanto, ese lapso está vencido”.

Igualmente, mencionó que MCM fue sujeto de una doble sanción, si se quiere ver desde el punto de vista que se sanciona “en primer lugar en el año 2015 por 12 meses, el cual ella cumplió porque ella no se lanzó nuevamente a la candidatura de diputada en el año 2015 y luego se le quiere sancionar por otro tipo de delito”. Además, recordó que la candidata de Vente “no ha sido notificada ni siquiera de la primera sanción, por lo tanto, se le está violando el debido proceso y el derecho a la defensa”.

Explicó que “la norma constitucional y la norma adjetiva penal establecen que para que un funcionario sea inhabilitado, debe ser objeto de una sanción o de una sentencia penal, lo cual MCM jamás ha sido objeto ni siquiera de una persecución penal y, por ende, de acuerdo a la sanción penal, podría como pena accesoria ser inhabilitada, por lo cual, según los puntos anteriormente dichos, María Corina Machado no está inhabilitada y es improcedente que se continúe con una inhabilitación de acuerdo a las normas constitucionales y las normas procesales penales”.

A propósito de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarando “improponible” la solicitud de revisión constitucional a la inhabilitación de MCM, “quiere decir que no hay existencia de una acción o de una sentencia penal o de un procedimiento que se continúe como no existe, no se puede proponer algo que no está sentenciado, que no existe ni siquiera en los tribunales de Venezuela”, acotó Orlando González.

“Nosotros seguimos aferrados y apegados a lo que la historia contemporánea venezolana nos ha mostrado. Esto que ocurrió en Barbados, no es sino la réplica y la recurrencia de eventos similares, pero la diferencia que se va a marcar es precisamente lo que va a ocurrir este 22 de octubre” dijo Luis Carrero, jefe del comando de MCM en Táchira.

“La seguridad a nosotros no nos preocupa, porque va a estar en manos de quienes van a custodiar los centros nucleados de votación, custodiar las actas y los documentos que se emitan, que dan fe del voto ciudadano. Los ciudadanos no solo van a votar, también van a custodiar este proceso, expresó Carrero.

Cada familia se ha constituido en un comando de campaña, porque han multiplicado el mensaje de dónde debe votar cada ciudadano.

El cierre de campaña de MCM en Táchira se realizó este viernes al final de la tarde, con una gran caminata donde predominó la juventud. Inició en “la calle del hambre” de Barrio Sucre y culminó en la sede de su comando ubicado en Barrio Obrero de San Cristóbal.