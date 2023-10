Carlos Prosperi reiteró su participación en la Primaria pero no se comprometió a reconocer los resultados

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

El candidato de Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi, anunció este sábado que mantiene su candidatura en el proceso de primaria, pero puso en duda el reconocimiento de los resultados.

Por Monitoreamos

“Carlos Prosperi va a participar en la primaria, va a ganar la primaria, pero hoy se los digo como se lo hice saber a la Comisión de Primaria: hay un acuerdo firmado en respetar los resultados electorales siempre y cuando se cumplan con lo que está ahí. Apenas identifiquemos alguna irregularidad, o un hecho no podremos reconocer irregularidades”, dijo en rueda de prensa

El social demócrata criticó la alianza entre Vente Venezuela y Voluntad Popular, porque él considera que «un candidato tiene a un solo representante, no es por alianza,» en referencia al número de testigos, y miembros de mesa.

“Si en el 2024 Nicolás Maduro es candidato del PSUV y de todos los partidos que lo apoyan, ¿va a tener un testigo por cada uno de ellos?, No lo puede tener tiene que ser un representante, es totalmente contradictorio, una persona no puede tener dos o tres personas, porque eso está atentando contra la transparencia del proceso”, dijo.

“Con respecto al no reconocimiento de la primaria explicó que si mañana no se instalan algunas mesas y otras fluyen. Si mañana por ejemplo dicen que un acta y la que nosotros tenemos es distinta, no lo vamos a amparar”.