Murió a los 66 años Haydn Gwynne, estrella de la serie “The Crown”

Se han rendido homenajes a la aclamada actriz Haydn Gwynne, quien murió de cáncer a la edad de 66 años.

Chris Wiegand | The Guardian

Gwynne, quien interpretó a la editora asistente Alex Pates en la sátira de la sala de redacción de Channel 4 Drop the Dead Donkey, tuvo una célebre carrera en televisión y teatro. Recibió nominaciones a los premios Olivier y Tony como profesora de baile en Billy Elliot the Musical (en Londres y Nueva York) y otras tres nominaciones al Olivier por las producciones musicales City of Angels, Women on the Verge of a Nervous Breakdown (basada en la película de Pedro Almodóvar) y The Threepenny Opera.

En un comunicado el viernes, su agente dijo que Gwynne había muerto en el hospital “rodeada de sus amados hijos, familiares cercanos y amigos. Nos gustaría agradecer al personal y a los equipos de los hospitales Royal Marsden y Brompton por su maravillosa atención durante las últimas semanas”.

Entre los que rindieron homenaje a Gwynne estaba Jack Thorne, cuya obra When Winston Went to War With the Wireless fue protagonizada por Gwynne en el Donmar Warehouse de Londres este año. Thorne dijo: “Haydn era el alma más amable y encantadora y un intérprete maravilloso. Lo dio todo a todo”.

El escritor Jonathan Harvey la definió como “una talentosa y versátil todoterreno”.

Helen King, una oficial de policía retirada que ahora es directora del St Anne’s College de Oxford, dijo que Gwynne la había seguido para su papel de la superintendente Susan Blake en la serie de televisión Merseybeat. “La recuerdo como perspicaz, trabajadora y divertida”, dijo King.

Gwynne había sido elogiada como profesora de inglés en la miniserie de televisión de 1989 Nice Work, basada en la novela de David Lodge, pero fue Drop the Dead Donkey la que selló su fama. Recibió una nominación al Bafta a la mejor actuación de entretenimiento ligero como Alex Pates.

