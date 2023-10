José Gato Briceño: Hamás, terroristas criminales y sus aliados en Venezuela

Posteado en: Opinión

Hay suficiente historia registrada y documentada sobre la persecucion, desplazamiento, sufrimiento y sobresaltos del pueblo israelí, específicamente del pueblo judío en busca de un territorio para fundar, construir y desarrollar su tierra. su país, Es un tema delicado, pues se involucra el tema religioso y las imposiciones de quienes tienen el control de los territorios.

Realmente mi idea con esta nota dominical no es mostrarme como especialista en el tema tristemente noticioso de las últimas horas sobre la guerra desatada en el medio oriente, por ataques de un grupo terrorista contra un estado independiente y democratico, sino hacer una pasada panorámica para ir a lo que afecta a Venezuela ya que estos aliados de la perversidad, aliados del terror que como es normal en el narcochavismo, tienen como socios para reforzar su arbitraria posesión del poder y las riquezas de mi patria.

Es por demás relevante esta infiltración absolutamente premeditada y alevosa aunque se quiera tapar el sol con un dedo quitándole importancia a las incursiones masivas de esta podredumbre terrorista solicitada y aupada por los dictadores en varios países. Para mí, es el mayor signo de alarma al que debemos poner atención ya que a estas alturas el mundo está en jaque por las acciones de estos intolerantes fundamentalistas enfermos de poder para oprimir e imponer sus enajenados, anacrónicos y disociados ideales.

Hay que dar la dimensión correcta a la situación, empezando por caracterizar a los agresores: el grupo Hamás que no son los legítimos representantes del pueblo palestino sino una facción político/religiosa de este pueblo, quienes tienen el poder del territorio, ha sido denominado como terrorista por la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este clan infame lanzó un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, mientras se celebraba el festival “Tribe of Nova” donde jóvenes israelíes y extranjeros se convirtieron en las primeras víctimas, siendo acribillados sin piedad a más de 260. No solo hubo participación de Hamás, de la Yihad islámica o Brigadas de Al-Qassam, sino que hubo un apoyo absoluto, total y sofisticado de la Guardia Revolucionaria iraní, o sea, el gobierno de Irán como cómplice de esta masacre con su financiamiento, entrenamiento y lo insólito es que ya habían sido bastante descarados con sus afirmaciones agresivas contra Israel desde el año 2020 y no tardaron ni 24 horas cuando los voceros del gobierno de Irán se pronunciaron, afirmando que se sentían orgullosos de Hamás.

Israel resistió el pasado sábado por mar, aire y tierra, operando y respondiendo con más de 5000 misiles.

Tengo que destacar que adicionalmente Hamás tiene el apoyo de Rusia y parte del armamento que reciben es ruso, aunque llega a través de Irán, todos los misiles, la artillería, toda la telecomunicación que llega a la Franja de Gaza viene de Rusia o Irán a través de Hezbolá, además, las agencias rusas tienen bases en Siria, al norte de Israel. Cómo era de esperarse, siempre del lado del desacato a la paz, Venezuela se ha pronunciado a favor te los terroristas de Hamás quienes han sido capaces de decapitar niños al estilo de los desalmados de ISIS, de acribillar a inofensivas familias completas dentro de sus casas, lo que nos habla y dan pruebas o evidencias del talante criminal sanguinario de estos socios de los narcoterroristas que tienen secuestrada a Venezuela, ahora si Hezbolá e Irán deciden solicitar ayuda, en esta etapa, los dictadores del PSUV (similar a HAMAS pues son los dueños del poder) no pueden negarse, simplemente porque ya están entre ratas y así son las organizaciones criminales o terroristas. ¿Qué es lo que va a pedir Hezbolá e Irán a Venezuela? Ayuda para llevar adelante sus planes de desestabilizar y atacar, ya sea a países de América Latina o puntos estratégicos de Estados Unidos. Recientemente, las agencias de inteligencia de Estados Unidos ha dicho que entre los inmigrantes que entraron por la frontera sur, hay muchos provenientes de países del Medio Oriente, con cuestionable reputación y con antecedentes relacionados con el terrorismo: ¿Quien facilitó eso? Los herederos del hoy felizmente difunto que usurpan el poder en Venezuela. No se han hecho esperar las declaraciones del ex guerrillero y terrorista Gustavo Petro, Maduro y Evo Morales quienes para variar dan vuelta a la tortilla, intentando confundir al mundo sobre quién es la víctima (Israel) y quién es el victimario (Hamás) por eso los latinoamericanos tenemos que trabajar en sanear y expulsar esa plaga maligna de nuestros horizontes.

Esto sin contar con algo más que grave y que tiene años sucediendo, que es la entrega de nuestra soberanía de identificación otorgando a diestra y siniestra documentos y legalidad, pasaportes, cédulas ,credenciales a esos bribones sin ningún control, somos invadidos con la pleitesía de Maduro, Diosdado, Tarek William Saab quienes a cada momento apresan a cualquier venezolanos que pida solución a sus derechos como ciudadano y los acusan de traición a la patria. ¿Así o más desfachatez ?

Hoy puedo afirmar con más elementos de convicción que Nicolás Maduro y sus narcoterroristas jamás saldrán del poder por vía electoral, no veo factible pero respeto el criterio de quienes creen en la salida “Electoral Y EN PAZ” En relación a eso, desde la cárcel del exilio invoco aquel viejo adagio popular “la peor diligencia es la que no se hace” y por eso estoy resteado con las elecciones primarias porque allí los venezolanos vamos a derrotar a los traidores, arrastrados que se han vendido al régimen por dólares manchados de sangre y de polvo blanco que han sostenido a Maduro y su banda . Seguro de que el próximo 22 de los corrientes surgirá la nueva vocería de una auténtica oposición lo que será seguramente un gran paso para seguir avanzando.

La pelea es peleando, vamos con la denuncia, el enfrentamiento en todos los niveles, lo hago cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

