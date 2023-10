Wincho Schafer en concierto en el  centro cultural de Arte Moderno

Posteado en: Entretenimiento

El músico venezolano Wincho Schäfer presentará en Sala de Conciertos del Centro Cultural de Arte Moderno – CCAM (antes, Centro Cultural BOD) su espectáculo We are what we are, concierto en el que ofrecerá los temas de su disco homónimo publicado en 2022 y repasará otros que han marcado su trayectoria. Esta cita musical será el próximo viernes 3 de noviembre de 2023, a las 7:00 p.m. En esta presentación a realizarse en la prestigiosa plataforma cultural ubicada en La Castellana, en Caracas, Wincho Schäfer no estará solo. Compartirá la escena con dos destacados músicos: la también cantautora Mariana Serrano, en los coros; y Juan Ángel Esquivel, en la guitarra. En We are what we are, Schäfer también invitará a tocar junto a él a otros tres de sus colegas: el guitarrista Goe Ortiz, el bajista Chapis Lasca y el baterista Claudio Leoni.

Este será un encuentro imperdible con este artista, quien indudablemente ha dejado huella en la historia del Rock hecho en Venezuela.

Sobre Wincho Schäfer

Ervin Schäfer es mejor conocido como Wincho Schäfer en la esfera musical venezolana. Talentoso músico nacido en Caracas, cuenta con una amplia trayectoria, en la que los acordes de su bajo se han hecho sentir y han marcado pauta en la historia del Rock venezolano. También se lleva muy bien con la guitarra. Instituciones como Berklee College of Music y Ars Nova Escuela de Música son referencias en su formación académica. Es reconocido como ex integrante de agrupaciones como Sentimiento Muerto, PAN, Famasloop, Sur Carabela y Atkinson. En 2014, se probó públicamente como cantante y compositor al presentar su primer álbum como solista bajo el nombre de Otra Realidad. Luego, en 2016, lanzó su segundo álbum solista titulado Amor de madre. En 2022, presentó We are what we are, una placa de alta calidad que demuestra su experiencia y su madurez artística. Wincho Schäfer se puede escuchar en plataformas digitales. We Are What We Are, el más reciente álbum del músico venezolano Wincho Schäfer, está disponible en, todas las plataformas digitales desde finales de septiembre de 2022. Se trata de una producción musical que expresa el talento, la experiencia y la esencia de este músico venezolano, que no deja de sorprender por su constante evolución en el tiempo. En el proceso de realización de esta placa, la tercera como solista de Wincho Schäfer, el artista contó con: el productor local Andy Daze; la colaboración de sus colegas: Ephie De Angelis, Claudio Leoni, Chapis Lasca y Carlos Mas; Ricardo Martínez como ingeniero de grabación y mezcla; Dave McNair se encargó del mastering; todos bajo el sello de Altamira Artists. Por su parte, el profesional del lente Edgar Rendón llevó a cabo el trabajo fotográfico que identifica este álbum. Los temas que componen esta placa, que se grabaron y mezclaron en Remoto Estudio en Caracas, ofrecen sonidos en los que destacan los synthes, las baterías electrónicas, el bajo y las guitarras. Se trata de 9 poderosos sencillos con un sonido sustancioso, sensible, envolvente, atrapante y actual: Speed Limit, Tus cosas, Vuelve el silencio, We are what we are, La puerta cerrada, Reparar mi alma, Temporada de lluvia, Náufrago, y Flores en el lugar. En lo que respecta a la lírica, estas canciones nacieron en medio de la pandemia, por lo que se percibe la influencia de estos tiempos en el proceso de creación de Wincho Schäfer. Así, se pueden captar ciertos aires melancólicos en algunos temas; mientras que en otros, en contraste, el artista se inclina más hacia la esperanza y la luminosidad. En general, We Are What We Are es un disco que refleja la alta calidad de un artista que cuenta con suficiente experiencia, que ya ha transitado sus propios caminos, auténtico, reflexivo y natural. Definitivamente, ésta es una pieza en la historia del Rock en Venezuela que no se puede pasar por alto.

Cuatro nominaciones a los Premios Pepsi 2023 Wincho Schäfer este fue nominado en cuatro categorías de la Edición 11 de los Premios Pepsi como: Mejor Artista Rock, Mejor Álbum Rock, Mejor Canción Rock y Mejor Video Rock por su desempeño artístico en 2022, su nueva placa We are what we are y el sencillo que se extrae de la misma Speed Limit, que está acompañado de un videoclip excelentemente logrado.