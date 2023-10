Petro dijo que Hamás es un invento del Mosad para dividir al pueblo palestino y una excusa para castigarlo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente Gustavo Petro comentó, una vez más, el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, diciendo que este último es un invento del Mosad, una agencia de inteligencia israelí, para dividir al pueblo palestino. También dijo que lo han señalado de apoyar a Hamas, como cuando decían que apoyaba a las guerrillas por denunciar el paramilitarismo.

Por: Infobae

“Dicen que apoyo a Hamas, como antes decían que apoyaba a las farc. Hamas es el invento de la mosad para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo”, escribió en X (antes Twitter)

Duque llamó torpe a Petro y el embajador israelí le envió un mensaje irónico

La publicación del presidente provocó la reacción del expresidente Iván Duque, que ha criticado a Petro por no condenar los ataques terroristas de Hamas, y del embajador israelí en Colombia, Gali Dagan. El expresidente lo llamó torpe y el embajador ironizó, para seguir con las curiosas teorías del presidente, diciendo que el Clan del Golfo fue fundado por “los sabios de Sion”.

“Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos. Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el antisemitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz. Sólo aquellos que han justificado el terrorismo, llamándolo “revolución”, son capaces de situarse al lado de los criminales y no del pueblo agredido”, fue el mensaje del expresidente Duque

El embajador Dagan, que ha intercambiado y comentado varias de las publicaciones del presidente Petro sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, más que molestarse por la publicación, le siguió el juego e ironizó con su respuesta:

“Es cierto señor presidente Gustavo Petro como usted escribió en este trino, efectivamente Hamas es un invento de la Mossad. Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los Sabios de Sion fundaron el Clan del Golfo. Todavía hay Judios, con nariz grande y aguileña, que mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”

Para leer más, pulse aquí.