El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de octubre de 2023

Aries

Tomas una decisión relacionada con los sentimientos. Necesitas abandonar la posición de víctima y actuar desde la madurez y la aceptación de tu responsabilidad sobre los hechos, sólo así te harás el camino más fácil. Tienes apoyo de terceros en esta nueva forma de vivir tu vida. Aprovecha y agradece.

Tauro

Cuando quieras hacer algo simplemente hazlo. No necesitas esperar que llegue el “momento perfecto” porque la perfección no existe, pero si existe el “momento adecuado” y ese lo puedes crear tú. Comienza desde ya, a pesar de los obstáculos que están tanto afuera como adentro.

Géminis

Muchos pueden ser más creativos, más preparados o más atrevidos que tú. Solo hay que dejarlos ser, escucharlos, analizar los pro y los contra de lo que tienen por decir y aceptar lo que pueden ofrecer. Abre tu mente y acepta que otras personas pueden tener mejores ideas que las tuyas.

Cáncer

Caminas con tranquilidad y seguridad y seguro, porque haz llegado adonde querías estar y puedes ir mucho más allá. Mantén el mismo ritmo, e incluso intensificalo, porque ahora que sabes cómo manejar la situación puedes reducir el tiempo, tomar atajos o buscar ayuda.

Leo

Mantente alerta a las señales. Si prestas atención podrás tomar decisiones asertivas. Al fin se presenta la oportunidad de dar punto final a una situación que no te permite vivir en paz y como todo final lleva implícito una despedida. Dices adiós y esta vez debe ser definitivo.

Virgo

Se activa una energía potente de sanación. Eres más consciente de cómo te sientes y en qué parte de tu cuerpo necesitas trabajar. También descubres que sucede en tu mundo interno y con ese despertar decides hacer cambios desde el aquí y el ahora. Adquieres compromisos contigo mismo que debes mantener por siempre.

Libra

Hay vínculos irrompibles, pero últimamente haz descuidado tus afectos. Recuperarlos no sucederá de la noche a la mañana, porque la vida sigue y cada uno a tomado otro rumbo. Sin embargo cuando el amor es verdadero se puede reactivar, tal vez no desde el punto en que se dejó, pero si desde la nueva realidad que cada uno ha creado. Ahora, más maduro te dispones a vivir una nueva experiencia, que la aproveches depende de ti.

Escorpio

No te involucres en problemas de otros y menos sino tienen que ver contigo. No es que seas egoísta, es que entiendas que hay ciertos límites y que cada uno debe aprender la lección a su manera y de buscar las soluciones que le convenga. No puedes ni debes intervenir en sus procesos y si lo haces debe ser basado en la prudencia.

Sagitario

Hay varias opciones en torno a una situación. No te compliques por decidir cuál te conviene, con elegir la más fácil y sostenible a lo largo del tiempo, basta. A veces los caminos cortos son los más fáciles y rápido y hoy es un día de tomar atajos. No lo pienses tanto, entra en acción.

Capricornio

Actúa desde la sencillez. El ego aleja a la gente, la sencillez te hace más hermoso ante sus ojos. Hoy te das cuenta que ciertas actitudes no te han ayudado y decides que debes hacer un cambio. No es fácil, porque estás acostumbrado y de una u otra forma vuelves a incurrir en el mismo error. Ten paciencia contigo mismo, que quien quiere, puede y cómo quieres, lo lograrás.

Acuario

El día transcurre de lo más tranquilo. Tienes un plan y todo transcurre tal cual lo habías previsto, sin hacer mayor esfuerzo ni pedir ayuda extra. Tú sólo puedes lo que se presente e incluso, si no te apetece lidiar con problemas puedes dejarlo para después. No estás dispuesto a que nada arruine tu día.

Piscis

No puedes ser el centro de la vida de todos los que te rodean, no es sano ni recomendable. Eres importante, pero no lo único que tienen, ni siquiera esas personas lo son para ti. Cuidado con los deseos de dominar, los celos y las reacciones desproporcionadas. Control Piscis.