María Corina Machado tras apoyo de Superlano: Vamos a construir confianza entre nosotros

El líder opositor Freddy Superlano anunció la mañana de este viernes 13 de octubre que declina su candidatura a la elección Primaria, la cual escogerá al contrincante del chavismo en las presidenciales de 2024, y anuncia su apoyo a la precandidata María Corina Machado.

En este sentido, María Corina Machado expresó su “compromiso con todos los venezolanos” y calificó como “una nueva historia” para el país, a pocos días de llevarse a cabo el proceso de elección primaria. Muchos venezolanos han enfatizado que “esta es la última oportunidad” recalcó la candidata y señaló “que es una gran responsabilidad con los venezolanos adentro y afuera”.

Asimismo, señaló “a mí me emociona y me compromete aún más con estos valores y este camino que tiene un solo destino: la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa”, la candidata opositora describió la situación actual como una gran oportunidad “Dios nos ha dado una gran fortuna: estar aquí, hoy, escribiendo la historia, una nueva etapa”.

“Hay que darle seguridad y confianza a nuestra gente” reiteró Machado a pocos días de llevarse el proceso electoral el cual ha tenido que enfrentar obstáculos y diversas amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Además, detalló “Aquí estamos nosotros para fortalecer este proceso. Me he estado reuniendo con las juntas de primarias en todos los estados y donde haya un miembro de este equipo, no solo van a defender nuestros votos, sino los votos de todos”.

Con respecto a las negociaciones con el régimen de Maduro, María Corina Machado señaló “nosotros no participamos ni en lo previo, ni en lo actual de las negociaciones. No habrá acuerdo si no se garantizan términos precisos y libres para una elección, y no habrá elección libre si impiden a la fuerza que un candidato participe”.