Hey Jude, el nana nana de Los Beatles que hace cantar a todos: a quién está dedicada y el insulto escondido

Hace 55 años el tema llegaba a la cima de los rankings. Se mantendría allí 9 semanas, un récord para la banda de Liverpool. Las dificultades en el estudio de grabación y los temores por su extensión.

Cada uno tiene su canción Beatle favorita. Algunos creemos que la mejor es A day in a life; otros prefieren Strawberry Fields. Están los que votan por In my life o por la sencillez y la frescura de I want to hold your hand. Son gustos. Lo que nadie (NADIE) puede negar es que Hey Jude está entre las mejores. Y que es, desde hace 55 años, un clásico indeleble, una esperanzadora obra maestra del pop.

Hey Jude fue el primer lanzamiento de Apple, el sello discográfico que crearon los Beatles. Estaban en medio de las grabaciones del Álbum Blanco y deseaban sacar un simple independiente con una canción que no estuviera en el disco doble. John Lennon peleó para que el lado A fuera Revolution pero su postura no tuvo adeptos. La composición de Paul era evidentemente un futuro hit y nadie podía resistir la tentación de lanzarla como lado A. Dentro o no de un LP, Hey Jude tenía destino obvio de simple.

Pero había otras cuestiones que hicieron que algunos pusieran sus reparos. George Martin expresó sus dudas respecto a la duración de la canción. 7 minutos 11 segundos. Les dijo que las radios no pasaban temas tan largos. Lo cual era estrictamente cierto. Pero la respuesta de John fue contundente y expresó otra verdad incontrastable, como demostraron los hechos, más poderosa que la de George Martin: “Si es nuestra, la van a pasar”. Esa arrogancia tan típica de Lennon. O ausencia de falsa modestia. Una insoportable lucidez cuando se trataba de entender cuál era el lugar de los Beatles en el mundo. Como con las frases sobre agitar las joyas o ser más famosos que Cristo.

Naturalmente tuvo razón Lennon. No sólo las radios la pasaron, sino que fue el simple de los Beatles que más semanas en el número uno del ranking: nueve semanas.

El origen de la canción

¿Cuál es la historia de la creación de esta canción indestructible y legendaria? Los Aston Martin son autos aptos para agentes secretos y para crear obras maestras. En uno de ellos, algún día de 1968, Paul McCartney encontró los primeros acordes y los primeros versos de un himno indeleble, Hey Jude. Estaba yendo a visitar a Cynthia Lennon y al pequeño Julian, el hijo de 5 años. John y Cynthia acababan de divorciarse y Paul pensó que llevarle una melodía a ese pequeño podría aliviar su dolor. No parece un mal plan: un tío muy talentoso que regale canciones.

(Una digresión: hablando de sobrinos y tíos geniales, Norah Borges cierta tarde dejó a sus hijos al cuidado del tío, de Jorge Luis Borges. Apenas quedaron solos el escritor le dijo al chico de cinco años: “Si te portás bien, te voy a dar permiso para que imagines un oso”).

Julian Lennon tiene sentimientos encontrados con Hey Jude de The Beatles. Por un lado le agradece a Paul que le haya dedicado una canción tan hermosa y por el otro le hace recordar el divorcio de sus padres

Muchos años después Cynthia dijo que para ella la visita de Paul había sido muy importante, que se sentía muy sola y el único del “círculo Beatle” que se había interesado en su bienestar y en el de su hijo había sido McCartney: “Sus caminos habían empezado a separarse y él fue el único que desafiaba a John, esa fue una manera de afirmarse ante él”, recordó la ex esposa de Lennon. Paul contó: “La separación de ellos me había dejado particularmente desolado. Pensé esa melodía para confortar a Julian. Era un mensaje esperanzador para ese chico”. Julian ya de grande y después de haber gozado de un breve éxito en el pop de los ochenta comentó: “Es muy emocionante saber que escribió esa canción mítica porque se preocupaba por mi mamá y por mí”. Y agregó: “También, en cierto punto, tiene un sabor agridulce porque recuerda ese mal momento en el que yo sufría porque mis papás no estaban juntos”.

Hace unos años se subastaron los apuntes de las sesiones de grabación de la canción y Julian Lennon los adquirió; pagó 25 mil libras por ellos. No está mal que sea él quien los posea.

La versión de Lennon sobre el origen de la canción la dio en una de las célebres entrevistas que brindó pocos días antes de su asesinato. No sabemos si en sus palabras hay sarcasmo, megalomanía, una mala interpretación. O simplemente la develación de una verdad que estaba oculta. John creía que la canción era sobre él y no sobre su hijo: “Cuando dice Go out and get her (salí y andá a buscarla) inconscientemente me estaba diciendo que me fuera, aunque él inconscientemente no lo quisiera. El ángel que hay en él me daba su bendición para emprender un nuevo camino. Pero a su lado diabólico eso no le gustaba, no quería perder a su compañero”. Otra pérdida que estaba sufriendo Paul en esos días era la de su novia, la actriz británica Jane Asher. La relación se había roto definitivamente después de que ella descubriera varias infidelidades de Paul, una de ellas in fraganti con la joven aspirante a guionista norteamericana Francie Schwartz.

