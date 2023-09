Bombazo en la NBA: Damian Lillard ha sido traspasado a Milwaukee Bucks, según Espn

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Era el nombre propio del mercado de la NBA este verano, ya otoño. Damian Lillard, después de todos los rumores y declaraciones que le colocaban antes o después, y de manera casi inevitable, en Miami, hace as maletas a la otra punta del país.

Por Espn

Al norte, en el estado de Wisconsin, con un destino totalmente inesperado: los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

El equipo que ganó el anillo en 2021 y que en las dos últimas temporadas ha visto como las lesiones hacían que se quedasen cortos en su búsqueda de otro título, juntan ahora a dos superestrellas de la Liga y vuelven a colocarse en la pole entre los aspirantes al título.

El traspaso, que lo adelantó el periodista de ESPN Andrian Wojnarowski, ha sido posible gracias a la intervención de una tercera franquicia, los Phoenix Suns, que completan una operación a tres bandas. Los Bucks se quedan con la pieza más importante, Lillard.

BREAKING: The Portland Trail Blazers are trading guard Damian Lillard to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FRgQyDVjQG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023