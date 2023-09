Huracán Lee, de categoría 2, impacto en las Bermudas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El huracán de categoría 2 Lee ya deja sentir este jueves efectos de tormenta tropical en las islas Bermudas mientras continúa su avance hacia las costas de la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de EE.UU., informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, indicaron en el boletín de las 08.00 hora local (12.00 GMT) de hoy que el centro del huracán estaba localizado a esa hora unas 265 millas (425 km) al suroeste de Bermudas y 795 millas (1.280 km) al sur de la isla de Nantucket, en Massachusetts.

Precisamente, gran parte de las zonas costeras de Nueva Inglaterra se hallan hoy bajo vigilancias de huracán y de tormenta tropical, así como de marejadas ciclónicas, con áreas en donde el mar puede aumentar hasta 4 pies (1,2 metros) por encima de su nivel habitual y por ende inundar poblaciones costeras.

Lee presenta vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (155 km/h) y se desplaza hacia el norte a 12 millas por hora (19 km/h).

En la trayectoria pronosticada, el centro de Lee pasará al oeste de Bermuda hoy, donde se producen fuertes vientos y lluvias de hasta 50 milímetros, y luego se acercará a lbdoa costa de Nueva Inglaterra o el Atlántico de Canadá entre el viernes y el sábado, según el NHC.

Lee, que llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima, en la escala de intensidad Saffir-Simpson, se ha ido debilitando lentamente, pero aún permanecerá como “un huracán peligroso y de gran tamaño” durante los próximos días.

En un amplio radio, las mareas altas generadas por Lee están afectando sectores de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses, Puerto Rico, La Española, las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Bermudas, la costa este de EE.UU. y comienza a sentirse en la costa atlántica de Canadá.

Hurricane Lee is now a powerful, category 5 hurricane churning through the Atlantic. With the current forecast track, Lee looks to stay over open waters through midweek. pic.twitter.com/OOQidPQjFZ

— WAVE Weather (@WAVE3Weather) September 8, 2023