Mujer revela la historia que se inventó Daniel Sancho tras matar a Edwin Arrieta

El macabro caso de Edwin Arrieta sigue en curso y las revelaciones son cada vez más importantes para la investigación.

De hecho, las autoridades de Tailandia informaron que dejarían de buscar los restos del cuerpo del colombiano, ya que Daniel Sancho ha entregado detalles sobre cómo ocurrió el suceso.

Ahora, apareció la primera mujer que tuvo contacto con el homicida tras haber cometido el macabro crimen y reveló la historia que le contó Sancho después de arrojar sus restos al mar.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer al programa ‘Y ahora Sonsoles’, Daniel le contó que durante la noche no había dormido por estar enviando un correo electrónico y que había ido a Tailandia para practicar boxeo.

“Hemos hablado con la mujer que estuvo con Daniel Sancho justo después de cometer el crimen. A ella le contó una versión diferente de lo que hacía en Tailandia y le mintió. Se conocieron en la playa un día después del asesinato y le contó los supuestos motivos por los que había viajado a Tailandia”, precisaron en el programa.

La mentira de Daniel Sancho

“Él me dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando un email, y que al día siguiente se fue en un kayak a ver el amanecer. Me mostró una foto que tomó del amanecer. Me dijo que vino a Tailandia por el boxeo y que quería practicarlo”, indicó inicialmente la mujer en el citado programa.

Incluso, la mujer vio uno de sus dedos cortados y él le dijo que eso era lo que le impedía practicar el boxeo. Además, Sancho la invitó a una fiesta, pero ella no pudo ir.

“Él me invitó a la Fiesta de la Luna, pero yo le dije que fuera con otra chica. Al día siguiente, yo me contacté con ella porque quería saber cómo les fue. Ella me dijo que no alcanzaron a ir a la fiesta y que estaba preocupada por Daniel, pues estaba en la comisaría. Yo le escribí por Instagram y él me respondió que estaba vivo, pero que la vida se le había acabado”.

La mujer señaló que tuvo varias pesadillas después de que se conoció que el joven había confesado el crimen.

Lo último: ¿cómo va el caso?

El pasado 7 de septiembre, la policía de Tailandia informó que está concluyendo el informe de la investigación para entregarlo a la Fiscalía a mediados de septiembre.

De acuerdo con EFE, “aunque la Policía entregue el informe en los próximos días, la investigación podría continuar después, pues la Fiscalía dispondría del periodo restante de los 84 días para solicitar más pruebas si lo considera necesario”

Los abogados de Sancho podrán acceder oficialmente al informe del caso una vez que la Fiscalía lo haya entregado por su parte al juez y dé comienzo el juicio.

Además, la policía llevó a Daniel nuevamente al lugar del tenebroso crimen, un lujoso sitio de la isla de Koh Phangan, una villa aislada en una de las zonas más exclusivas.

Durante la declaración, Sancho no dudó en pedirles a las autoridades que se encontraban con él, que le permitieran darse una ducha y lavarse los dientes.

Los oficiales le permitieron a Sancho utilizar el baño y la ducha, con el fin de que este se sintiera confiado y pudiera seguir entregándoles información sobre cómo perpetuó el asesinato del colombiano de 44 años.