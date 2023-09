Festival por la Vida en Mérida brindará apoyo para la disminución de suicidios en la entidad

Por segundo año consecutivo se realizará en Mérida el Festival por la Vida, a propósito de conmemorarse cada 10 de septiembre el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

Por Jesús Quintero / Corresponsalía lapatilla.com

La legisladora Fabiana Santamaría señaló que la iniciativa forma parte de la campaña “Vive, Aquí Estamos”, en alianza con la ULA y más de 40 organizaciones de la sociedad civil que una vez más se encontrarán este domingo 10 de septiembre en el centro comercial Pie de Monte de la ciudad de Mérida.

Durante el año 2023 se han registrado 41 casos consumados y 20 intentos de violencia autoinfligida, según datos de Observatorio Venezolano de Violencia capítulo Mérida, generando alerta entre la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que continuamente documentan estos hechos, enfatizó la legisladora regional.

“El gran miedo de muchos merideños es que les toque presenciar de cerca un suicidio. Es necesario que conozcamos cómo abordar este tipo de situaciones para hacer lo posible por evitar desenlaces fatales. Por esta razón, con la asesoría de profesionales, se dará información sobre los factores que se asocian a este tema. El suicidio no siempre es ruidoso, hay personas que dicen que quieren suicidarse y lo hacen, hay otras que se suicidan, pero no han dado alguna señal obvia”.

A propósito del festival, Santamaría dijo también que realizarán actividades de carácter preventivo, charlas dictadas por psicólogos, psiquiatras y criminólogos, stands con expertos que brindarán orientaciones gratuitas, presentaciones culturales y deportivas.

Haciendo un recuento histórico sobre este tema, en su intervención la legisladora argumentó que para los años 70, la cantidad de suicidios ya era elevada. Acotó que es grave que las únicas cifras que se conozcan en la entidad andina, sean las del Observatorio Venezolano de Violencia a través del trabajo de monitoreo a los medios de comunicación.

A su juicio, si no se conocen estadísticas reales, es complicado conocer qué pasa en Mérida y los motivos del porqué no disminuye la cifra de suicidios desde 2017.

Como propuesta, destacó Santamaría que debe crearse el Instituto Merideño de Salud Mental y un Observatorio de Investigación y Estadística, que permita la integración de expertos que realicen una investigación seria y continua para que existan estadísticas reales.

También recordó la importancia de que a través de la gobernación se implementen políticas públicas que permitan la canalización de recursos que impulsen la salud mental.

“Es necesaria una investigación seria para que podamos entender qué diferencia a Mérida del resto del país, porque sucede esto, hasta ahora hay solo teorías, es irresponsable mencionar alguna de ellas si no tenemos algo avalado científicamente, se necesita un trabajo mucho más especializado. El Estado venezolano debería invertir en el tema de la salud pública. Si no hay una planificación que se pueda ejecutar, no se está haciendo nada, aquí no importan los colores políticos, todos podemos pasar por esta situación. Hemos debatido el tema, pero no hay acciones de otros sectores para que se materialicen”, apuntó.

La legisladora informó que adelantan acciones sobre el tema y que próximamente se entregará un material que contiene un protocolo de atención psicológica, trabajado por la psicóloga Dalia Rodríguez y un grupo de expertos para que sea multiplicado en las instituciones educativas y públicas. Igualmente para los interesados explicó que se pueden comunicar por los canales de contacto en redes sociales como @viveaquiestamos y el correo electrónico viveaquiestamos@gmail.com .