Tenista sufrió una brutal lesión en el US Open y abandonó el torneo en silla de ruedas (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La carrera de Matteo Berrettini en el US Open 2023 llegó a un final devastador el jueves cuando sufrió una brutal lesión en el tobillo y abandonó el torneo en silla de ruedas.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

Durante un partido de segunda ronda contra el francés Arthur Rinderknech en Flushing Meadows, Berrettini, finalista de Wimbledon 2021, pareció torcerse el tobillo mientras intentaba devolver el balón.

Matteo Berrettini let out a scream after he got injured at the US Open.

He laid there for a moment & then just yelled at the top of his lungs.

There was obviously physical pain in this scream.

But also a ton of emotional pain as well.

Awful. ?

pic.twitter.com/wMXl0GD7fW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2023