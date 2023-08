La dramática maniobra de un árbitro para salvarle vida a una joven promesa del fútbol de Tanzania: “No podía respirar” (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Nestory Irankunda, figura del Adelaide United de la liga en Australia, cayó sobre el césped tras chocar con un rival y quedó inconsciente.

Por infobae.com

Los corazones de los presentes en el ServiceFM Stadium de la ciudad australiana de Adelaide se paralizaron por un instante al ver lo que estaba sucediendo en medio del campo con la joven figura de 17 años Nestory Irankunda a minutos del final del partido en el que su equipo, el Adelaide United, vencía al Campbelltown City por el partido de vuelta de las semifinales de la National Premier Leagues South Australia (NPLSA).

En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que el tanzano hizo un pase con el taco y cayó sobre el césped tras chocar con un rival en un accidente que, a simple vista, no parecía ser de gravedad.

The quick action of a local referee has saved the life of an Adelaide United player. Young gun Nestory Irankunda could not breath after taking a heavy fall in a state league match. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/8ftPfGh39Y @robcornthwaite #7NEWS pic.twitter.com/FY0EWHHTuP

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 26, 2023