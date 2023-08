Despega con éxito la misión tripulada Crew-7 de la Nasa rumbo a la Estación Espacial Internacional

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La madrugada de este sábado, la misión Crew-7 de la NASA y SpaceX despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. A bordo de la nave espacial Endurance, la tripulación se dirige hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), donde llevarán a cabo experimentos y relevarán a la tripulación de la Crew-6.

El despegue tuvo lugar a las 3:27 hora local desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, tal como estaba programado. Tras la separación, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en la Zona de Aterrizaje 1 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, según se pudo observar en una transmisión en directo.

La nave Endurance se acoplará a la EEI y los astronautas saldrán de ella el domingo, según informaron los especialistas de la NASA. La tripulación de la misión Crew-7 está encabezada por la astronauta Jasmin Moghbeli, seleccionada por la NASA en 2017, y Andreas Mogensen de la Agencia Espacial Europea (ESA). También viajan en la nave los astronautas Satoshi Furukawa de la agencia japonesa JAXA y Konstantin Borisov de la Roscosmos rusa.

#Crew7 walks out from the Neil Armstrong Operations and Checkout Building at @NASAKennedy, greeting their family and friends before heading to the launchpad. pic.twitter.com/k4ZElVRSli

— NASA (@NASA) August 26, 2023