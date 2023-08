El desgarrador relato de una mujer que denunció ser víctima de abuso sexual en plena vía en Bogotá

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Una joven de 22 años denunció haber sido raptada y abusada sexualmente por dos hombres, en hechos ocurridos el pasado 10 de agosto, día de la ciclovía nocturna en Bogotá.

Por Semana

De acuerdo con su estremecedor relato que fue publicado en redes sociales, los dos sujetos la subieron a la fuerza a un automóvil en cercanías a la calle 45 con avenida Caracas sobre las 5:30 de la tarde.

La joven manifestó que no alcanzó a ver las placas del carro, solo observó que era de color blanco. En ese momento les pidió a los hombres que no lo hicieran nada y que, si querían, se llevaran sus cosas. Los victimarios le dijeron que no eran ladrones y luego le quitaron su ropa.

“Al estar en el carro solo pido que por favor no me hagan nada que si quieren pueden llevarse mis cosas. Eran dos nombres los que se encontraban en el carro. Dice uno: ‘Nosotros no somos ladrones’, al tiempo que termina esa oración me bajan mi pantalón y mi ropa interior”, dijo la joven desde sus redes sociales.

Posteriormente, los sujetos le tocaron sus partes íntimas, lo que causó dolor. Segundos más tarde, la drogaron.

“Me estaba doliendo mucho. Solo escucho: ‘Mamita tranquila que le tenemos algo para que no le duela’ y me obligan a ingerir un polvo blanco por mi nariz”, señaló la víctima que lloraba y pedía a los hombres que pararan.

