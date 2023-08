¿Accidente o ataque? Aseguran que avión en que viajaba jefe de grupo Wagner explotó antes de caer (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las especulaciones sobre la muerte de Yevgueni Prigozhin, líder del grupo Wagner, quien lideró un motín en el que intentó tomar Moscú no tardaron luego que los videos sobre el incidente inundarán las redes sociales.

Según Anton Gerashchenko, asesor del Ministro del Interior de Ucrania los testigos vieron una explosión en el cielo antes que el avión comenzará a caer.

Además Gerashchenko explicó que “cerca del lugar del accidente del avión de Prigozhin se encuentra un almacén de misiles y armas de artillería de la unidad militar rusa 55443. Los sistemas de defensa aérea que probablemente derribaron el avión de Embraer podrían servir, entre otras cosas, para proteger este objeto”.

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin's plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023