“Batir mi récord del mundo siempre es un objetivo”, aseguró Yulimar Rojas

Posteado en: Actualidad, Deportes

La venezolana Yulimar Rojas domina el triple salto de manera absoluta en los últimos años y acumula títulos como si fuera una simple rutina. Pese a ello aseguró en una entrevista con la AFP en Budapest que ha llegado plenamente motivada al Mundial, donde el miércoles debutará en la ronda clasificatoria.

Rojas (27 años) dice estar “muy enfocada” para lograr un cuarto título consecutivo en el Mundial, sin olvidar la posibilidad de batir su propio récord mundial (15,74 metros), algo que considera que “siempre es un objetivo” cuando salta a la pista.

Pregunta: Campeona olímpica, tres veces campeona mundial al aire libre y otras tres bajo techo, plusmarquista mundial… ¿Cómo volver a motivarse para una nueva competencia como un Mundial cuando ya se ha ganado todo?

Respuesta: “Para mí, cada día es una motivación, cada Mundial reconecta todo de nuevo. Solamente la posibilidad de ser campeona del mundo otra vez ya me motiva todos los días, tengo ese objetivo de revalidar mi título y seguir trabajando para cumplir todas mis metas”.

P: ¿En qué estado físico y mental llega a este Mundial?

R: “Estoy muy bien y muy feliz, muy contenta y emocionada por estar aquí, pero sobre todo estoy muy enfocada en hacerlo muy bien. He estado trabajando en mi forma física, mejorando cada día y esto es una competencia grande, que tiene mucho nivel, así que tengo que sacar lo mejor de mí para hacerlo bien”.

P: ¿A quién ve como su principal rival en este Mundial?

R: “Hay mucho nivel este año, el nivel del triple salto ha crecido. Las cubanas están muy bien este año, en especial Leyanis Pérez, pero yo estoy muy enfocada y creo que mi principal rival soy yo misma, mi rival es Yulimar Rojas. Mi rival son mis miedos, mis errores, es cómo me levante, qué sienta en la pista o las sensaciones. Soy yo misma y siempre trato de derrotarme a mí misma, mejorar mis marcas día a día, mejorando mis saltos. Eso es lo principal. Respeto mucho a mis contrincantes y siempre sacan lo mejor de mí. Sé que el miércoles [ronda de clasificación] y el viernes en la final vamos a tener una gran competencia y estoy deseando que llegue el momento”.

P: ¿Se siente en forma para batir su récord del mundo en Budapest?

R: “Batir mi récord siempre es un objetivo. No tengo un día en específico para decir que lo voy a batir, eso no funciona de esa manera. Todos los días estoy preparada para eso, pero depende del momento, del lugar, del día, de la hora. Hay muchos factores que influyen mucho en eso, en cómo va la competencia, en cómo se está desarrollando todo y eso no lo puedes prever. Pero sin duda un nuevo récord del mundo es mi gran objetivo y estoy feliz de cada día ir a por él, hasta poder conseguirlo”.

P: En sus inicios tuvo como gran rival a la colombiana Caterine Ibargüen, la anterior reina del triple salto. ¿Cómo recuerda aquellas competencias contra ella y cómo le ha servido su ejemplo para crecer como atleta?

R: “La recuerdo con cariño, es una gran maestra del deporte. Lo logró todo, ha conseguido todo y creo que es un orgullo para todos. La respeto mucho, respeto mucho el trabajo que hizo, a su entrenador, a todo lo que dejó al deporte y al triple salto. Fue la rival a seguir cuando yo comencé y creo que solo el hecho de verla competir y poder fijarme en lo que hacía me hizo mejorar a mí misma, me ayudó a ser una mejor atleta. Verla me permitió encontrar algunos detalles que ella hacía y que fueron suficientes para mí, para mejorar mi versión”.

Con información de AFP