“No estoy bien”: Esposa de Bruce Willis revela lo difícil que es cuidar al actor tras su diagnóstico de afasia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Emma Heming, esposa de Bruce Willis , comparte el difícil proceso que atraviesa junto al actor, quien hace seis meses fue diagnosticado con demencia frontotemporal, aunque en un inicio le dijeron que se trataba de afasia.

Por Quién

De ahí que, estar a cargo de él no ha sido sencillo para la ex modelo como tampoco para el resto de la familia. Lo dijo así al sincerarse a través de sus redes sociales y expresar que no se encuentra bien y que, aunque intenta hacer lo mejor que puede, a veces cree que no es suficiente.

“Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien”, dijo Hemming al considerar la importancia de hablar acerca de esto porque ex bueno externarlo y no guardarse nada.

“Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas a las que amamos, a las que queremos cuidar y por las que queremos dar la cara”, comentó mediante un video a bordo de su carro.