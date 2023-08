La incómoda pregunta que le hicieron a la supuesta mamá de Luis Miguel

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El periodista fue uno de los primeros en hablar del tema en la Argentina. Dónde la vio y qué lo llevó a pensar que es Marcela Basteri.

Hace una década, Luis Ventura se acercó a una mujer en situación de calle para consultarle si era la mamá de Luis Miguel, ya que tenía rasgos muy similares a Marcela Basteri. Sin embargo, ella lo negó y dijo ser Rosalía de Castro, una poetisa española fallecida en 1885. Al ver una foto del músico, volvió a decir que no era su hijo, y que tampoco tenía nada que ver con él.

Por TN

Impactado con el parecido entre ambas, el periodista continuó insistiendo y la incomodó con una pregunta. “¿Usted vive en la calle señora? Tiene muchos conocimientos y cultura. Mire sus manos. ¡No son de mendiga!”, lanzó.

Harta de los cuestionamientos de Ventura, la señora repitió que no era la persona que estaba buscando. “No tengo nada que ver con él, escuché sus canciones. Yo no tengo nada que ver. No soy igual. No voy a decir mi edad. No soy la madre de ningún asesino, ningún gitano ni negro. No me llamo Marcela. No te importa si tengo documentos. Tengo anemia porque no como, y lo poco que como no me lo paga ningún chino. A mi nadie me llama loca”, disparó enojada. Años después, el panelista de A la tarde (América) sigue convencido de que sí es Basteri, y aseguró que está internada en el Hospital Moyano.

Leer más en TN