El Bayern refuerza su ofensiva con Harry Kane y mete miedo en Europa

El Bayern Múnich, equipo campeón de la Bundesliga alemana, anunció oficialmente esta mañana la contratación del delantero inglés Harry Kane, proveniente del Tottenham, después de intensas negociaciones que se extendieron durante todo el mercado de verano.

El club muniqués informó en un comunicado que Kane, quien hasta ahora era el capitán del Tottenham Hotspur, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027 y lucirá el número nueve en su camiseta con el equipo bávaro.

Tras confirmarse su traspaso, el capitán de la selección inglesa expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de formar parte del FC Bayern ahora. El FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quiero competir y demostrar mi valía al máximo nivel en mi carrera. El FC Bayern se caracteriza por su cultura ganadora: sienta muy bien estar aquí”.

Kane, quien comenzó su carrera en el Ridgeway Rovers y pasó por las canteras del Arsenal y el Watford, llegó al Tottenham en 2009. Progresó en el club londinense hasta firmar su primer contrato profesional en julio de 2011.

Desde entonces, ha disputado 435 partidos oficiales con el Tottenham, anotando 280 goles. Fue el máximo goleador de Inglaterra en 2016, 2017 y 2021, y es el segundo máximo anotador en la historia de la Premier League, detrás de Alan Shearer.

En su trayectoria con la selección inglesa, ha jugado 84 partidos, marcando 58 goles. Es el máximo goleador de la selección. En la Copa Mundial de la FIFA 2018, fue el principal artillero del torneo con seis goles.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023