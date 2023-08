Amira regresa por todo lo alto con el lanzamiento de “Diferente”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de una pausa, Amira, retorna con “Diferente” para deleitarnos con su voz melodiosa. Una pausa en su vida musical para crecer, una pausa llena de cambios y sobre todo de aprendizajes. Aunque el año 2020 había comenzado con muchos proyectos y un tema junto a Daniela Barranco que dejó una huella en el mundo musical como fue “Hula Hula”, solo se convirtió en un abreboca ya que el Covid-19 cambió la vida del planeta entero y el mundo de la música sufrió un revés.

“El año 2020 fue uno de los años más difíciles de mi vida, no solo por la pandemia sino porque me toco vivir una situación que me puso a prueba en todos los sentidos. La separación de mi familia hasta el punto de no saber nada de ellos fue algo que no puedo describir con palabras. Aprendí muchísimas cosas; sola en el mundo, momento que no creía me tocaría pasar tan joven. Pero todo esto me hizo madurar, crecer y valorar infinidad de cosas”, dijo con la voz entrecortada AMIRA.

“Diferente” es su tema número 6 de letra de Omar Sabino, mejor conocido como Omark11, producido por Andrés Sánchez “Eydren”. La mezcla y el master por Tallo Sánchez. Esta pieza, dice AMIRA: “habla de lo que soy, me siento muy identificada. Me siento poderosa, increíble lo reconozco. Lo grabé hace 3 años y les cuento que siempre fue uno de mis favoritos. Su ritmo es contagioso, muy urbano”.

“Diferente” ha sido un paso fundamental en la vida de la cantante. Es el comienzo de una nueva etapa de su carrera musical ya que han sido 3 años de ausencia, sin sacar música.

“Todos los temas tienen diferentes compositores, quería experimentar trabajar con distintos artistas y músicos. Hay un álbum que está disponible en Spotify “Lo que pidas y más”, allí una canción compuesta por Juan Miguel, las demás con el compositor Xavy Bally. Es importante resaltar que con él trabajé mis primeros temas y la verdad es mi compositor favorito”, contó la artista en referencia a los compositores.

El video se grabó en Caracas, en un cementerio de carros. Lo realizó la casa productora Bompart Media, bajo la dirección de Karen Bompart. Un día intenso, las 24 horas llena de adrenalina, ya que también se grabó un segundo video de otro tema. Un video lleno de fuerza y mucho flow.

En cuanto al género que AMIRA desarrolla nos comentó: “Desde niña canto todo tipo de género. Empecé con la música llanera, baladas y boleros que eran los géneros que practicábamos en la coral donde me formé. A medida que fui creciendo, nació el gusto por el género urbano, aunque me costo adaptarme. Al final entre los ensayos y la influencia de Karol G, estoy aquí ya con un álbum y muchas sorpresas que estaban guardadas y que saldrán al ruedo antes de que finalice el año 2023”.

Pueden conseguir a AMIRA en todas las plataformas digitales y redes sociales como @amiraoficial. El canal de YouTube es @AmiraOficialVzla.