Estos son los 153 postulados a rectores del CNE: los nombres más polémicos que optan por el cargo (DETALLES)

Un total de 153 personas han sido inscritas para cubrir los 15 puestos de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, después de la inédita renuncia de la mayoría de miembros de la directiva, dos años después de ser elegidos por el Parlamento para un período de siete años.

El presidente del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Giuseppe Alessandrello, ha indicado que el total de 153 aspirantes supera en más del 100% el récord de postulaciones de 2021, cuando se designó a la última directiva del CNE.

El diputado chavista ha calificado el proceso como “extraordinario” y ha destacado la conciencia cívica creciente del pueblo venezolano y su esperanza por un mejor porvenir.

La siguiente fase consiste en la revisión de las postulaciones para la verificación de sus credenciales, por lo que los potenciales rectores deberán presentar documentos probatorios y el comité legislativo solicitará información a las instituciones del Estado. Los nombres de los candidatos serán publicados el próximo lunes.

Las figuras más polémicas son:

-Contralor de Venezuela, Elvis Amoroso.

-Diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Imad Saad Saad.

-Ex ministro y actual embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompiz.

-Ex secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil.

Ex vicepresidente de la Comisión de Política e Interior de la AN, diputado Julio García Zerpa.

-Ex viceministra de Igualdad, Antonieta de Stefano Ramírez.

-Ex ministro Francisco Garcés.