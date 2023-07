Se hicieron pasar por agentes del FBI: robaron carro, joyas y dinero en una casa en Queens

Click to share on Google News (Opens in new window)

NYPD está buscando a un par de ladrones armados que se hicieron pasar por agentes del FBI y cometieron un robo violento en un hogar en Queens.

Por El Diario NY

El ataque ocurrió el domingo en un edificio cerca de Main Street y Elder Avenue, no lejos de Kissena Park. La policía de Nueva York divulgó ayer imágenes de los sospechosos.

Según el reporte, un hombre de 25 años y una mujer de 31 años regresaban a su casa cuando fueron abordados por dos individuo en un auto Porsche Cayenne negro, quienes se identificaron como agentes del FBI y mostraron armas en sus cinturones.

