Xuxa reveló detalles íntimos de su relación con Pelé en un nuevo documental: “Fue la primera vez que tuve sexo con un hombre”

Xuxa dijo que era el momento de revelar todos los detalles de su vida. La estrella brasilera estrenará este jueves 13 de julio su nuevo documental donde contará los secretos de sus más de 30 años de carrera artística y, sobre todo, de sus vivencias, incluido las más privadas.

En el documental, la ex animadora infantil develó cómo su relación sentimental con el difunto futbolista Pelé, además de pasajes difíciles de su vida, como cuando tuvo que empezar a trabajar como modelo desde muy chica.

En el video promocional, el cual una parte salió de la entrevista al podcast Quem Pode, Pod, se le oye a Xuxa hablar con toda sinceridad sobre cómo pudo explorar su sexualidad a los 17 años cuando tenía una relación con Pelé.

“Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó.

La artista de 60 años también reveló que cuando empezó a tener intimidad con Pelé, él se mostró muy sorprendido, pues el futbolista descubría que Xuxa no tenía ninguna experiencia sexual previa. “Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, recordó.

¿Una relación abierta?

Sin embargo, no todo fue color de rosa en la relación que tuvo con Pelé. La brasileña reveló que hubo un lado negativo, pues él se veía con otras mujeres cuando aún eran novios y no tenían una “relación abierta”.

“Por eso él inventó eso de que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí”, comentó.

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, acotó.

