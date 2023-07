Britney Spears acusó a escolta de Víctor Wembanyama de haberla abofeteado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante Britney Spears denunció públicamente al guardia de seguridad del jugador de la NBA, Víctor Wembanyama de haberla abofeteado después de que intentó acercarse al joven para felicitarlo.

Spears publicó en sus redes sociales que el 5 de julio se encontraba en la recepción de un hotel de Las Vegas, Nevada (EE.UU.), cuando reconoció al deportista de los Spurs de San Antonio y decidió aproximarse para “felicitarlo por su éxito”.

Según su testimonio, para llamar la atención de Wembanyama, la cantante de “Oops!… I Did It Again” le dio “una palmada en el hombro” al jugador y después de ello el guardia de seguridad del atleta la abofeteó “sin mirar hacia atrás” al punto de casi “noquearla”, provocando que sus gafas salieran de su cara.

Spears confesó que se sentía avergonzada de compartir su historia, pero que lo hacía para dar un ejemplo al público de que se debe tratar a las personas con respeto y mandó un mensaje solidario a aquellas personas que enfrentan violencia.

La intérprete también expresó que usualmente ella es “acosada” por seguidores y que incluso esa noche había estado rodeada por un grupo de al menos 20 fans de los cuales ninguno fue herido por parte de su equipo.

Wembanyama dio su versión de los hechos en un encuentro con medios de comunicación y aseguró que no se percató de que la estrella de pop había intentado acercarse a él hasta horas más tarde después del incidente.

“Una persona me agarró por detrás, no por los hombros, y yo no podía detenerme. No vi lo que pasó, sé que la alejaron aunque no sé con cuánta fuerza”, dijo el deportista.

Spears presentó una denuncia policial ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y hasta el momento nadie ha sido detenido, según información del periódico Los Ángeles Times. /EFE