VIDEO inaudito: Fan arrojó las cenizas de su madre sobre la cantante Pink en pleno concierto

Pink, la renombrada cantante estadounidense, se llevó una sorpresa impactante durante su presentación en el festival British Summer Time en Londres el pasado fin de semana. Un fanático arrojó una bolsa que contenía las cenizas de su madre al escenario, dejando a Pink boquiabierta y desconcertada.

lapatilla.com

Con 43 años de edad y una carrera musical destacada, Pink ha cosechado una base de seguidores leales en todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante se encontró en una situación inesperada que la dejó sin palabras. Mientras interpretaba una de sus canciones más populares, un fanático logró burlar la seguridad y lanzó la bolsa al escenario.

La expresión de sorpresa en el rostro de Pink fue evidente cuando se percató de lo que acababa de ocurrir. Visiblemente afectada por la situación, la cantante confesó ante el público: “No sé cómo me siento sobre esto”.

Con un gesto de respeto y consideración, Pink decidió colocar las cenizas en un rincón del escenario, para honrar la memoria de la madre del fan de una manera discreta y personal.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! ?? pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023