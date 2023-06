“He pasado días bastante complicaditos”: desde Miami, Melany Mille se sinceró sobre su ausencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La familia de Nacho Mendoza y Melany Mille está en vías de sumar un nuevo integrante. Hace poco más de una semana, en medio de los festejos del Día del Padre, la guapa venezolana anunció su embarazo, por lo que ella y el cantante tendrán su segundo bebé juntos. Tras aquella formidable noticia, la modelo y presentadora se había mantenido un poco alejada de las redes sociales, y al reaparecer en ellas explicó cómo ha vivido esta etapa de su dulce espera.

Por Hola!

“Mi gente linda, bendecido día para todos, espero que estén súper. Yo he estado un poquito perdida por acá por las historias”, comentó Melany el pasado 23 de junio al inicio de un video que publicó en su Instagram, en el que además explicó a que se ha debido esta ausencia de sus redes sociales.

“Bueno, desde que me enteré de que estoy embarazada es como que todos los síntomas, todo el malestar de los primeros meses me empezaron y me cayeron bueno…”, expresó la prometida de Nacho. “Las mamis saben de lo que les hablo”, comentó. “He pasado días bastante complicaditos por eso no me han ni ganas de agarrar el teléfono”, confesó, para luego agradecer a sus seguidores por sus muestras de cariño y preocupación. “Gracias por sus mensajes tan lindos, en el WhatsApp tengo como 300…”.

Tras compartir este video, la también modelo publicó una serie de imágenes de la escapada que se dio junto a Nacho a un spa para relajarse juntos. “¿Cómo te sientes mi amor?”, le preguntó al intérprete. “Yo nuevecito me siento”, expresó Nacho.

Una feliz etapa para Nacho y Melany

Melany y Nacho, son padres ya de una adorable nena llamada, Mye Michelle, quien está por cumplir tres añitos. Hace aproximadamente seis meses, la pareja se comprometió, momento que tuvo lugar en medio de un paseo en yate por las cosas de Miami. Tras esta buena nueva, los fans de la pareja esperaban noticias sobre su boda, pero fueron sorprendidos por el anuncio de su segundo bebé.

