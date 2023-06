Hizo la misma expedición hacia el Titanic con OceanGate hace un año y reveló su traumática experiencia

El sumergible Titan, de la empresa OceanGate, que se perdió el domingo y es buscado intensamente con cinco pasajeros a bordo, ya ha sufrido percances en sumersiones previas, según había revelado un periodista que participó en una expedición, así lo reseñó INFOBAE.

La cadena CBS envió a uno de sus reporteros en un viaje con la compañía. “Tal vez recuerden que el submarino de OceanGate al Titanic se perdió durante unas horas el verano pasado, también, cuando yo estaba a bordo”, escribió en Twitter David Pogue, el periodista que mostró cómo funcionaba el dispositivo.

Antes de subir al mismo, leyó la exención que firman los pasajeros. En el documento, se describe al sumergible como una embarcación experimental que “no ha sido aprobada ni certificada por ningún organismo regulador, y podría resultar en lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o muerte”.

Según explicó en el reportaje, no hay sistema de GPS. “La nave de la superficie debe guiar a la zona del naufragio por mensajes de texto”, apuntó.

Y en el viaje que realizó, reveló que “la comunicación de alguna manera se rompió” y “el submarino nunca encontró los restos”.

Otro de los pasajeros confirmó: “Estuvimos perdidos por dos horas”.

This submersible does not have any kind of beacon like that. On my expedition last summer, they did indeed get lost for about 5 hours, and adding such a beacon was discussed…

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023