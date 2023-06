Lo que dijo Scarlet Ortiz sobre su pago para el protagónico en Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz venezolana Scarlet Ortiz se abrió durante una entrevista para el periodista Luis Olavarrieta donde habló sobre su regresó a la televisión venezolana y como ha sido criticada por su protagónico en “Dramáticas”: “no me crucifiquen porque yo no me quede en el país”

Para Ortiz, “es injusto, que digan que ella no puede trabajar en la nueva teleserie de Venevisión solo porque se fue de Venezuela”. En cuanto a su ganancia por trabajar en esta nueva producción, la artista enfatizó que “no estoy ganando lo mismo de hace un tiempo, quizás no tenga el crédito que me merezco, pero estoy dando un paso importantísimo para la televisión venezolana“

“Yo siento que es echarle ganas, y olvidarte de eso, de haber ganado más”.

En relación a los tiempos de pandemia, Scarlet recordó cuando la diagnosticaron con Covid-19, tras pasar 10 días en el hospital su temor más grande era no volver a ver su hija.