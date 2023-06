El episodio de Friends en el que reemplazaron a Jennifer Aniston y nadie se dio cuenta

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El elenco de la serie Friends se volvió uno de los más icónicos de la televisión estadounidense. Al día de hoy, los nombres de los actores que dieron vida a los seis amigos de Nueva York están entre los más conocidos, mientras que su química traspasó las pantallas. Entre los personajes principales, se destacaba el de Rachel Green, una joven consentida que dejó atrás el dinero de su papá para encontrarse a sí misma con el grupo. Con esta interpretación, la fama de Jennifer Aniston se catapultó. Por eso, a muchos fans de la sitcom les cuesta imaginar a Rachel con otra actriz. Sin embargo, pueden comprobarlo con un episodio.

Por La Nación

Cuando NBC comenzó a alinear a las estrellas principales para su show, probó diferentes opciones. Rachel no iba a ser interpretada por Jennifer Aniston. Desde el principio, Jane Krakowski, de Kimmy Schmidt, y Tea Leoni recibieron ofertas, pero al final fue Aniston quien se llevó el premio mayor. No obstante, la persona que aparece en el pequeño fragmento no es ninguna de estas exitosas actrices.

En el episodio 15 de la novena temporada, titulado The One With the Mugging, Aniston fue aparentemente sustituida. El detalle se supo por primera vez en 2015 y fue publicado en RecentlyHeard.com, donde se señalaba que la actriz estaba en una toma al mismo tiempo que su posible doble.

En el capítulo, el personaje de Rachel va al departamento de Monica para decirle que Joey había conseguido una audición con el actor Leonard Hayes, pero cuando la cámara lo enfoca a él, aparece alguien diferente en el lugar de Rachel.

Los errores de continuidad son comunes en las series y películas, donde miembros del personal se dedican exclusivamente a asegurarse de que no haya saltos abruptos para la audiencia en el corte final. Aun así, en el proceso de edición algunas escenas fallidas pueden filtrarse y después salir a la luz. En la serie, en otro episodio de la novena temporada, The One With the Sharks, Aniston volvió a ser sustituida, cuando se ve a otra mujer sentada al lado de Monica, con un look muy diferente.

Rachel y Monica, de Friends, amigas en la vida real

Jennifer Aniston y Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller, han dejado que su amistad trascienda y perdure a lo largo del tiempo. Este jueves, Aniston le dejó un mensaje a su excompañera de set por su cumpleaños 59. “Me gustaría tomarme un momento para desearle a mi querida CC el más feliz de los cumpleaños”, escribió en una recopilación de imágenes y videos. “Si has tenido la suerte de conocerla, sabes lo increíble que es”. Al final, la describió de una forma emotiva: “El corazón más grande y el ser humano más generoso. ¡Te quiero, Cox-N-Hammer! Feliz cumpleaños”.

