Aida Victoria Merlano, borracha y descontrolada, hizo en público sus necesidades (VIDEO)

Aida Victoria Merlano, es una de las influenciadoras más polémicas del país, pues muchas de sus actitudes, comentarios y actos provocan controversia en diferentes sectores.

Hace poco la creadora de contenido volvió a estar en la boca de muchos, pues fue grabada cuando estaba pasada de tragos. En los videos Aida se expresa con un lenguaje que muchos consideraron subidos de tono y además se ven algunas acciones que no fueron del agrado de muchas personas.

“Tengo una cara de prendida, ¿verdad? Ya estoy en una borrachera, aquí donde me ven”, dijo Aida.

Todo ocurrió mientras la influenciadora participaba en un concurso para ganarse un carro. Durante esta competencia las personas debían mantener la mano pegada a un carro por varias horas, mientras esto ocurría les iban dando licor.

“Vengo lista, a ganar ante todo. Cómo vamos, muchachos, ¿listos para ver cómo me gano un carro?”, inició diciendo Aida.

“Mira, yo me vine en falda y sin cucos, ¿verdad? Yo vine lista, si me dan ganas de ir al baño, lo hago ahí”, añadió.

En el video que ella mismo púbico en sus redes sociales, se ve como poco a poco comienzan a darle licor, el cual tiempo después le hace efecto, pues su lenguaje era vulgar y sus acciones cada vez más arriesgadas.

“Dios mío, yo no quería beber, pero me dieron gasolina. Pero gasolina para la c*** porque esto lo que hace es alborotarte”, (…) Borracha, mojada, y tengo que estar 10 minutos fuera de la línea, me importa un c*** cómo me gano ese hij*****a carro”, dijo.

Uno de los actos que más le criticaron a la creadora de contenido fue que decidió orinar en un balde y después de hacerlo muestra el contenido que está adentro, esto para que se dieran cuenta que en realidad si había orinado.

