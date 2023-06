De debutar en Champions con el Chelsea a vivir en la calle por culpa del alcohol

Posteado en: Deportes, Titulares

Los primeros pasos de Jacob Mellis en el fútbol profesional no hacían pensar, ni de lejos, la terrible situación que iba a vivir el futbolista trece años después. El prodigio de Nottingham se formó en las categorías inferiores del Sheffield United y en 2007 dio el salto a la academia del Chelsea, donde dejó claro que tenía un talento muy aprovechable para el primer equipo de los blues. De hecho, Carlo Ancelotti fue consciente de su potencial e hizo que debutara en Champions League en octubre de 2010, pero todo se truncó poco después al no tener minutos y refugiarse en la noche y en la bebida, lo que le llevo a deambular por equipos que no jugaban Premier como Southampton, Barnsley, Blackpool o Bury.

Por Diario AS

Actualmente Mellis no tiene casa, tampoco coche ni ingresos, por eso en el último año y medio ha dependido de la ayuda de amigos y familiares. Gracias a su buena voluntad ha dormido en sus sofás o le han dado dinero para dormir en algún hostal. “Me paso el día pensando dónde ir”, confiesa en una íntima entrevista para Daily Mail. “Tengo familia, pero no quiero depender de ellos. Quiero intentar hacer cosas por mí mismo. Ha sido difícil. Intento no pensar demasiado en ello, solo seguir adelante”.

Una lesión de rodilla mal diagnosticada el año pasado precipitó su retirada y aumentó una espiral en la que ya llevaba años metido. El futbolista es el primero en admitir que no aprovechó plenamente las capacidades futbolísticas que tenía en su juventud y que el alcohol y las continuas juergas nocturnas fueron apagando esa estrella emergente que sobresalía en el Chelsea. “Cuando bebes no controlas lo que haces”, asegura.

“Afecta al entrenamiento, los directivos no estarán contentos… Recuerdo que una vez me presenté borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años. Steve Holland (segundo entrenador del Chelsea) me metió para el vestuario. Ha habido algunas ocasiones en las que me ha afectado”, continúa. Incluso compañeros como Ashley Cole o David Luiz le notaban en el aliento que había bebido y le pedían que parara e intentaban ayudarle.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ