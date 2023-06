Pacientes oncológicos de todo el país temen por sus vidas ante presunta orden de suspender radioterapias en Guárico

Decenas de pacientes oncológicos en la Unidad de Radioterapia “Dr. Ramón Millán”, en San Juan de los Morros, estado Guárico, claman por sus vidas ante una presunta orden del Ministerio de Salud para desactivar la máquina de cobalto, lo cual dejaría sin tratamiento a más de 200 pacientes, la mayoría en lista de espera.

Por Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

Una fuente de salud en la entidad explicó a lapatilla.com que la orden de paralizar las radioterapias es debido a que la fuente radioactiva de la bomba de cobalto se encuentra operativa a menos del 50% de su capacidad máxima.

Sin embargo, el profesional de la salud, que prefirió mantenerse anónimo, aseguró que el equipo de médicos garantiza los cuidados necesarios durante la aplicación del tratamiento, siguiendo las recomendaciones de los especialistas físicos.

Ante esta situación, los pacientes oncológicos exhortaron a la administración de Nicolás Maduro para que se sustituya la fuente radioactiva por una de mayor capacidad, de manera que pueda continuar operativo el equipo Cobalto 60 en la Unidad de Radioterapia de San Juan de los Morros.

Betitza Osorio, paciente proveniente de Clarines, estado Anzoátegui, relató: “Yo iba a iniciar mis radios esta semana y no pude por el cierre. Les pido a las autoridades competentes que nos ayuden, porque esta situación es bastante fuerte para nosotros. Ya tenemos varios meses aquí esperando para entrar y ahora nos informan que tienen que parar la máquina. Entonces, no es justo, es algo indolente para todos los que estamos aquí”.

Asimismo, Noris Bastidas, del estado Trujillo, contó con preocupación: “Tengo cuatro meses luchando para que me den la oportunidad de hacerme mis radios y no tengo como hacérmelas en otro estado. Me tocaba empezar el martes 30 de mayo y ahora nos dicen que van a paralizar la máquina”.

Algunos pacientes como Patrik Provense, nativa de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, están consternados ante lo que podría significar la suspensión de las radioterapias: “Yo recorrí casi todo el país en busca de radios y conseguí fue aquí en San Juan. Por lo menos ya llevo 7 radioterapias y me faltan 18. Sería triste y lamentable que no podamos culminar el tratamiento, porque no tenemos dinero para ir a un centro privado. De broma nos alcanza para comer y pagar hospedaje”, lamentó.

De acuerdo con el reportaje sonoro publicado por Ipys en la edición del proyecto Radio Democracia 2022, titulado “Cáncer en Venezuela: peregrinar para vivir” (https://ipysvenezuela.org/radiodemocracia/cancer-en-venezuela/), la Unidad Oncológica Dr. Ramón Millán era el único centro público de radioterapia operativo en el interior del país, y pese a sus limitaciones atiende a pacientes de todo el territorio nacional.

No obstante, desde principios de 2023 los pacientes con cáncer de la unidad de radioterapia de Guárico han denunciado la avería del equipo de braquiterapia y las fallas del Cobalto 60.

En lo que respecta a la presunta orden de suspender las radioterapias, debido a las condiciones de la máquina de cobalto, algunos pacientes lo consideran “una sentencia de muerte” y exigen a la administración de Maduro una solución urgente que les garantice el derecho a la vida.