El venezolano Anthony Santander, jugador más valioso de los Orioles de Baltimore en lo que va de temporada de MLB

Los Orioles de Baltimore están en medio de una campaña soñada, o por lo menos así ha sido en los primeros dos meses de la temporada. A día de hoy, solo un equipo en las Grandes Ligas ha ganado más juegos que los Orioles, cuyo récord de 35-21 demuestra el avance que ha tenido la organización.

Por: Meridiano

Una de las claves del éxito de Baltimore proviene de la Isla de Margarita, y su nombre es Anthony Santander. El jardinero venezolano viene de tener un gran año 2022, en el que de hecho fue el pelotero criollo con más cuadrangulares conectados, con 33 vuelacercas.

SANTANDER HAS HIT THE BUDS!!

RT to enter for a chance to win an O’s VIP experience presented by @budweiserusa. pic.twitter.com/OWKwHq7vgK

— Baltimore Orioles (@Orioles) May 31, 2023