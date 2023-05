EN VIDEO: Rusia bombardea Kiev a plena luz del día; civiles corren buscando refugio

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de meses en que los ataques sobre la capital ucraniana se han producido casi siempre de noche, Rusia lanzó poco antes del mediodía de hoy contra Kiev 11 misiles balísticos y de crucero que provocaron fuertes explosiones en el centro de la ciudad al ser interceptados por las defensas aéreas de Ucrania.

“Alrededor de las 11.30 han atacado la región de Kiev con misiles balísticos de tierra y misiles de crucero del sistema de defensa Iskander”, anunció la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado.

Todos los misiles fueron lanzados desde el norte de Ucrania, añade el parte militar, que indica también que las defensas antiaéreas interceptaron todos los cohetes antes de que éstos alcanzaran sus objetivos.

Horas antes del lanzamiento de proyectiles de esta mañana contra Kiev, la capital ucraniana fue atacada de madrugada con una combinación de más de 40 drones y misiles que también fueron destruidos por las defensas antiaéreas.

Además, Rusia lanzó en la madrugada del domingo más de 40 drones kamikaze, en el mayor ataque con aparatos no tripulados contra Kiev desde el principio de la guerra. Pese a que todos los artefactos fueron interceptados, una persona murió al recibir el impacto de los fragmentos de un proyectil destruido.

???? Footage from kiev, Ukraine?

They now know what it's like to live in the Donbass, Russian Federation.

F-16 will only make things worse and the American government richer?. pic.twitter.com/CWXr09Vhts

— Spetsna? 007 ?? (@Alex_Oloyede2) May 29, 2023