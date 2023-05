La guasacaca venezolana está dentro del top 50 de las mejores salsas del mundo

Click to share on Google News (Opens in new window)

¿A quién no le gusta acompañar una empanada o un plato de parrilla con guasacaca? Y es que, la salsa es tradicional de los venezolanos a la hora de acompañar cualquier tipo de comida.

Una salsa que es reconocida a nivel mundial como una de las mejores, ubicándose en el puesto número 26 de Taste Atlas.

Aunque no es tan espeso como el guacamole, su combinación es icónica: aguacate, cilantro, perejil, pimientos, cebolla, ajo, sal, aceite y vinagre. Generalmente se prepara en una licuadora, lo que da resultado una salsa cremosa, aunque muchos prefiere una versión más ligera o más cremosa.

