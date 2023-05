“No me merezco terminar así”, los planes de Nadal para cerrar su carrera

Posteado en: Deportes, Titulares

El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves que no competirá por su 15ª corona en el próximo Roland Garros y que, tras tomarse un parón, dedicará los próximos meses a preparar 2024, que será “probablemente el último año” de su inmensa carrera deportiva.

A continuación los extractos más destacados de la rueda de prensa que concedió en su academia situada en Manacor, en la isla de Mallorca:

– “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado (…) A día de hoy se hace imposible, con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros, después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es ese torneo para mí”.

– “No es una decisión que tome yo, es una decisión que toma mi cuerpo”.

– “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando, han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo”.

– “Llegado a este punto, y sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva y lo que voy a hacer va a ser regenerar mi cuerpo los siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso”.

– “Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”.

– “Soy consciente de que si sigo jugando en este momento pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene y quiero darme la oportunidad de que eso ocurra”.

– “Mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años”.

– “Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel, y voy a intentar hacer lo posible para intentar darme la opción de llegar el año que viene a esta gira de tierra y estar compitiendo para intentar ganar los torneos. Voy a luchar para ello, la realidad que será no sé”.

– “Voy a parar, no estoy para seguir entrenando. Han sido meses de diría que de muchos momentos de frustración, que soy bastante tolerante a eso y bastante positivo, pero hay un momento dado que uno tiene que ponerle freno a todo”.

– “Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera”.

– “Soy consiente que si me dejara ir ahora, no sería antes de hora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo más y siempre ha sido mi filosofía y a día de hoy la mantengo y voy a luchar para ello”.

– “Lo que pueda suceder lo dirá mi tenis y yo creo que lo dirá sobre todo mi cuerpo”.

AFP