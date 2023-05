El País: El reto de volver a Venezuela tras años de éxodo

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Cuando Helena Riera dejó Venezuela hastiada de la política, de las filas para comprar comida, tenía agua corriente en su casa. Era el año 2015 y Nicolás Maduro había protagonizado una escena que la marcó, un episodio que en la tragedia reciente venezolana se conoce como el Dakazo. El líder chavista ordenó bajar los precios en una tienda de electrodomésticos llamada Daka y la gente se agolpó para pelear por una tostadora o un secador de pelo. Ha vuelto a Venezuela este 2023, después de casi cumplir ocho años viviendo en Chile y de alguna manera ya se ha adaptado a la cotidianidad de esperar el camión cisterna que deben pagar para tener agua en Carora, un pueblo en el occidente venezolano. El país al que llega no está mejor, pero es otro. “Si me va mal me vuelvo a ir, pero no es mi plan que me vaya mal. Sé a dónde vine, no tengo ningún objetivo estratégico financiero. Regreso por razones emocionales y personales”, cuenta por teléfono.

Por: El País

Helena podría contarse entre los al menos 2.000 extranjeros que han dejado Santiago de Chile este año, según informó el Gobierno de ese país hace unas semanas. Un flujo sobre todo de venezolanos que en su mayoría ha emprendido otro proceso migratorio hacia Estados Unidos, que presiona a la Administración de Joe Biden, del que un grupo toca base en su país de regreso. Son parte de un incierto retorno de venezolanos, un goteo que comenzó a ser notorio en el último año, que para algunos especialistas como la investigadora Anitza Freites, de la Universidad Católica Andrés Bello, podría estar entre el 3% y 6% de los cerca de siete millones que se han ido y se siguen yendo de Venezuela en busca de una mejor vida, según los últimos datos de Acnur. El Gobierno venezolano reportaba para finales de 2022 apenas 31.000 retornados con el llamado Plan Vuelta a la Patria que desde la pandemia ha dispuesto vuelos para el regreso de venezolanos, y con ello ha alimentado la narrativa sobre la recuperación del país del que todos se iban.

En Chile, Helena tenía papeles y votaba. Aunque es comunicadora social, tuvo trabajos de migrante como recepcionista, en un quiosco de café de que logró montar o dictando talleres de dibujo que le permitían vivir. También tuvo una relación sentimental que al terminarse acabó con las razones para estar en ese país. Como ella, su hermano y su cuñada, también regresaron de Chile este año, con otra historia y motivaciones después de acusar el golpe de la pandemia. “A mi hermano antes lo echaron de un trabajo por reducción de personal antes de la pandemia. Luego empezó a trabajar de Uber y los bancos se los estaban comiendo con el pago de un crédito para un departamento que compraron y no pudieron seguir pagando”.

En esos años Helena vio la evolución del país que la acogió. “Cuando yo llegué nos decían a los venezolanos, ‘ustedes sí, los peruanos no’. Ahora por todos lados es ‘venezolano culiao, regresa a tu país’. Vi surgir la xenofobia”. Al volver a Venezuela también aprecia un cambio, que de manera agridulce le agrada. “Aquí ya nadie le para a el Gobierno, eso me da cierta tranquilidad. Estamos demasiado jodidos, esto es un desastre, pero ha surgido la autogestión y ya nadie espera nada. Como en mi casa, que no llega agua desde hace cuatro años pero ahora se llama al camión cisterna y cada familia resuelve”, dice la venezolana de 34 años. “Ahora siento que este es un país sin Estado donde la gente hace su vida como puede”. Entre los planes de Helena está montar una escuela de arte para niños en su pueblo. “Aquí puedo hacerlo, porque tengo las redes y la familia. No estar aislada ayuda”, dice. “Me da mucha felicidad poder concretar este proyecto que siempre he tenido y con ello sortear las condiciones en las que está el país”.

Hacer dólares

En 2016 Ángel Silva hizo un viaje de seis días en autobús para emigrar a Lima. Le decían que en Perú se iba a llenar de dinero. A los tres meses se llevó a su esposa y a sus dos hijos. Trabajó como mecánico y como chofer de camiones de carga de pesada. Vivió de cerca la xenofobia contra los venezolanos. En un trabajo lo acusaron de ladrón. En un viaje en autobús trató de mediar por una señora a la que el chofer no quería regresar el vuelto, recibió una cuchillada que terminó en pelea y estuvo detenido por eso. Sus hijos pudieron estudiar, aprendieron inglés desde pequeños y pudo ahorrar para hacer un viaje imprevisto en avión en diciembre pasado para asistir el funeral de su suegro, un regreso que aprovecharon para quedarse después de seis años sin ver la familia. Dice que su experiencia no fue mala, pero tampoco buena.

Puedes leer la nota completa en El País